PORI JAZZ KIDSIN OHJELMA JULKAISTU

Festivaali alkaa perjantaina 11.7. jazzleirin merkeissä. Neljättä kertaa järjestettävän Jazz Camp for Girlsin tavoitteena on innostaa nuoria tyttöjä jazzmusiikin pariin. Leiri järjestetään 11.–14.7. yhteistyössä Suomen Jazzliitto ry:n, Palmgren-konservatorion sekä Pori Jazzin kanssa ja se on osallistujille maksuton. Leirille ilmoittautuminen on käynnissä Pori Jazzin verkkosivuilla.

Maanantaina 14.7. Puuvillan kauppakeskuksessa on klo 12 alkaen luvassa Jazz Camp for Girls -leirin päätöskonsertti ja Palmgren-konservatorion Young Talent Showcase. Konserttikokonaisuuden päättää Puistopartion esiintyminen. Puistopartio on lastenmusiikkiyhtye, jonka laulut kertovat työkoneista, niiden toiminnasta ja teeman ympärille rakennetuista opettavista aiheista, kuten numeroiden ja viikonpäivien opettelusta.

Keskiviikkona 16.7. Pori Jazz Kidsin pääkonserttipäivänä Kirjurinluodon Lokkilavalla päästään nauttimaan monipuolisesta musiikkitarjonnasta klo 10–16. Lapsia viihdyttävät Palmgren-konservatorion muskari, Palmgren Winds, Funky Monkey Club, ZikiZiki ja Pikku Papun Orkesteri & UMO Helsinki Jazz Orchestra.

Palmgren-konservatorion muskaritädit Anne Kuusiluoto ja Elisa Nordström yhtyeineen vetävät kaikenikäisille sopivan musiikkihetken, jossa pääsee laulamaan, leikkimään ja liikkumaan musiikin tahdissa. Palmgren Winds on nuorten puhallinorkesteri ja menevän keikan jälkeen konservatorio järjestää puhallinsoittimien kokeilutusta Lokkilavan läheisyydessä. Funky Monkey Clubin tarttuvan rytmikäs musiikki saa kaikenikäisten lanteet heilumaan ja laulusuonen sykkimään. ZikiZiki tutustuttaa humoristisesti rytmimusiikin alalajeihin muurahaisten, apinoiden ja kanojen matkassa.

Jellonagaalassa 2024 vuoden lastenmusiikkitekona palkittu Pikku Papun Orkesterin ja UMO Helsinki Jazz Orchestran yhteiskonsertti yhdistelee taidokkaasti eri musiikkigenrejä tarjoten elämyksiä niin lapsille kuin aikuisillekin. Monipuolisesti ja lapsiystävällisesti ison jazzorkesterin soundia esittelevistä sovituksista vastaa Mikko Hassinen, joka toimii myös konsertin kapellimestarina. Konsertti on osa UMOn 50-vuotisjuhlakauden ohjelmistoa.

Musiikkiesitysten tauoilla on luvassa monipuolista alueohjelmaa, mm. Palmgren-konservatorion puhallinsoittimien kokeilutusta, Porin kaupungin monipuolisia toimintapisteitä sekä Satasirkuksen sirkustyöpaja. Kirjaston pisteellä on luvassa kepparirata, Kennelliiton lukukoiria ja kirjapiste, jossa jaetaan ilmaiseksi kirjastosta poistettuja lasten- ja nuortenkirjoja sekä lehtiä.

Pori Jazz Kidsin tapahtumiin osallistuu vuosittain noin 13 000 kävijää, joista valtaosa käy Lokkilavan tapahtumapäivässä. Pikkuväen ikäjakauma on taaperoista pienempiin alakoululaisiin ja mukana menossa ovat tietenkin vanhemmat, isovanhemmat ja lasten muu lähipiiri.

Pori Jazz Kids -festivaalin mahdollistavat KORSI – Eurajoen Säästöpankkisäätiö sr, Satakunnan Osuuskauppa ja Svenska Kulturfonden i Björneborg.