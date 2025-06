Raivausajoneuvo, kaikkien ratikoiden sankari -tapahtuma Helsinki-päivänä 12.6.

Kaupunkiliikenteellä on ollut 1960-luvulta lähtien oma raivausajoneuvo. Raivausajoneuvo on tärkeä apu, jotta ratikoiden kulku pystytään turvaamaan häiriöherkässä kaupunkiliikenteessä.

Raivausajoneuvo henkilöstöineen on lähtövalmiudessa 24/7 pelastamaan ratikat pulasta, jos esimerkiksi ratikka on vikaantunut, joutunut onnettomuuteen tai väärin pysäköity auto on estänyt ratikan kulkemisen.

Raivausajoneuvo, kaikkien ratikoiden sankari -tapahtumassa on luvassa ajoneuvon esittelyä, pientä aktiviteettia ja Kaupunkiliikenne-palkintoja.

Tapahtuma sopii lapsille ja joukkoliikenteestä tai ajoneuvoista kiinnostuneille.

Saapuminen tapahtumaan Vallilan varikolle

Tapahtuma järjestetään Vallilan raitiovaunuvarikon pihalla, osoitteessa Hämeentie 86. Kulku tapahtumapaikalle on Hämeentieltä.

Kävijöiden toivotaan saapuvan paikalle kävellen, pyörällä, ratikalla tai bussilla. Varikon alueella ei ole autoille parkkipaikkoja. Kaupunkipyöräasema sijaitsee aivan sisääntulon vieressä. Myös ratikka- ja bussipysäkit ovat lyhyen kävelymatkan päässä Hämeentiellä ja Sturenkadulla.

Tapahtuma on osa Helsinki-päivää.