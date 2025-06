Museotilastot vuodelta 2024 on julkaistu

Kulttuuriesineiden tuonti EU:n alueelle on kesäkuusta 2025 lähtien osittain luvanvaraista 19.5.2025 12:02:43 EEST | Tiedote

EU:n asetus kulttuuriesineiden tullialueelle siirtämisestä ja pysyvästä tuonnista (2019/880) tuli voimaan 28.12.2020. Asetuksen mukaan on kiellettyä tuoda EU:hun kulttuuriesineitä, jotka on laittomasti viety maasta, jossa ne on luotu tai josta ne on löydetty. 28. kesäkuuta 2025 alkaen tiettyjen kulttuuriesineiden tuonti EU-alueelle muuttuu luvanvaraiseksi tai vaatii tuojan ilmoituksen. Museovirasto vastaa kulttuuriesineiden tuontilupien ja maastavientilupien käsittelystä toimivaltaisena viranomaisena. Valvovana viranomaisena toimii Tulli.