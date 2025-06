Kokoomuksen Partanen: SDP pitää oven auki suomalaisten omaisuuden verotukselle

”SDP siis pitää oven auki suomalaisten omaisuuden verottamiselle. Haastattelussa Räsänen väläyttää laajan tulopohjan tarkastelua. Tämä vaikuttaa tarkoittavan sitä, että SDP:llä on pöytälaatikossaan myös muita veroja varallisuusveron lisäksi. SDP:n reilumpi vaihtoehto tarkoittaakin vain reilusti lisää veroja”, Partanen sanoo.



Partanen pitää huolestuttavana, että SDP on valmis rakentamaan erillisveroja valtion ydintoimintojen rahoittamiseksi jo valmiiksi korkean verotuksen maassa.



”SDP haluaa kahmaista työntekijältä 60 prosenttia ansaitusta lisätulosta, mutta nyt sekään ei riitä, vaan seuraavaksi sosialidemokraattien koura on kurottamassa myös kohti kovalla työllä ansaittuja säästöjä. Ei voi olla niin, että veronmaksajien taskulla käydään ensimmäisenä ja menoja priorisoidaan viimeisenä”, Partanen jyrähtää.



Kokoomuksen varapuheenjohtaja Partanen vaatii SDP:n Lindtmania kertomaan puolueen kannan varallisuusverosta.



“Olisi reilua kertoa suomalaisille suoraan, onko varallisuusvero SDP:n työkalupakissa vai ei. Jos ei, on Lindtmanin viimein paljastettava, miten he ovat valmiita sopeuttamaan julkista taloutta, jotta voimme huolehtia suomalaisten turvallisuudesta ja hyvinvointipalveluista”, Partanen vaatii.