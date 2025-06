OmaSp Vaasan virallisia avajaisia vietetään tuoreen konttorinjohtajan luotsaamana

Vaasan konttorinjohtajana 5.5.2025 aloittanut Stefan Grönholm on vakuuttunut OmaSp:n ainutlaatuisesta palvelumallista, jossa ovet pidetään auki ja asiakkailla on oma tuttu asiantuntija. ”Myönteisesti kehittyvän ja aktiivisen alueen asukkaat sekä yrittäjät tarvitsevat aidosti saavutettavia pankkipalveluita”, uskoo Grönholm. ”Laajojen aukioloaikojen lisäksi sijaintimme on ihanteellinen. Tällä hetkellä seitsemän kokenutta asiantuntijaa palvelee asiakkaita molemmilla kotimaisilla kielillä ja rekrytoimme lähitulevaisuudessa lisää henkilökuntaa”, kertoo Grönholm.

Ennen OmaSp:hen siirtymistään Grönholm työskenteli Pietarsaaren seudulla operoivan Alerte Oy:n toimitusjohtajana. Grönholmilla on vankka finanssitausta Alertea edeltävinä vuosina Nordeasta ja Aktiasta, joissa hän toimi mm. konttorinjohtajana, aluejohtajana ja yrityskonttorin johtajana.

Dynaaminen Vaasa lähiseutuineen vetää puoleensa yrityksiä ja asukkaita



Pohjolan energiapääkaupungissa Vaasassa ja sen lähiseuduilla asuu yli 111 000 henkilöä. Työllisten osuus työvoimasta on lähes 90 %. Myös yrittäjyys seudulla on vahvaa. ”Yrittäjälle on tärkeää saada hoidettua pankkiasiansa nopeasti ja varmasti. Me tarjoamme asiakkaillemme oman tutun asiantuntijan, joka on tavoitettavissa suorasta numerosta. Sama asiantuntija palvelee sekä henkilön että yrityksen pankkiasioissa”, kertoo Grönholm. ”Kassapalvelut ja yritysten vaihtorahapalvelut ovat käytettävissä koko konttorin aukioloajan ja näitä palveluita täydentävät monipuoliset digikanavat ympäri vuorokauden.”

OmaSp Vaasan konttorin ovet ovat avoinna maanantaista perjantaihin ilman ajanvarausta nykyisille ja uusille henkilö- ja yritysasiakkaille. Asiakkaat saavat oman asiantuntijansa suoran puhelinnumeron. He voivat myös varata ajan omalle yhteyshenkilölleen pankin kotisivuilta.

Avajaisviikolle on suunnitteilla tapahtumia ja tilaisuuksia asukkaille ja yrityksille.

