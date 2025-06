Veikkauksen ja suomalaisen jalkapallon sekä futsalin yhteinen matka jatkuu – Sopimus Palloliiton kanssa vuoteen 2030 saakka

– Sopimus Suomen Palloliiton kanssa on meille erittäin tärkeä ja merkityksellinen. Veikkauksella ja kotimaisella jalkapallolla on pitkä yhteinen historia, joka jatkuu. Suomalainen jalkapallo on nosteessa, ja yhdessä Palloliiton kanssa voimme tarjota suomalaisille isoja tunteita ja vahvoja elämyksiä. Odotamme tulevia vuosia innostuneina. Yhteistyömme syvenee entisestään solmitun kumppanuuden myötä, Veikkauksen toimitusjohtaja Olli Sarekoski iloitsee.

Solmittu mittava yhteistyösopimus mahdollistaa Veikkaukselle paljon korkeatasoisten suomalaisen jalkapallon vedonlyöntituotteiden osalta.

– Teemme lisäksi laajaa brändillistä yhteistyötä Suomen Palloliiton kanssa. Yhteistyöllämme on pitkä historia ja jalkapallo on suomalaisille merkityksellinen laji monin tavoin. On hienoa jatkaa työskentelyämme Palloliiton kanssa paremman pelin ja suomalaisen urheilun eteen, Veikkauksen henkilöstö- ja viestintäjohtaja Reija Laaksonen jatkaa.

Parempaa peliä – rohkeasti, yhdessä ja välittäen

Palloliitto ja Veikkaus ovat kulkeneet yhdessä jo 85 vuotta. Tunnelmat katsomossa ovat pysyneet samoina: jännitystä, pettymyksiä ja riemun hetkiä läpi sukupolvien.

– Maailmantilanne ja jatkuvassa muutoksessa oleva urheiluympäristö nostavat esiin pitkäaikaisten, luotettavien ja tulevaisuusorientoituneiden kumppanien arvon. Veikkaus on kulkenut rinnallamme pitkään ja uskomme, että yhdessä heidän kanssaan jalkapallo ja futsal jatkavat menestyksekästä kasvuaan myös tulevaisuudessa, Suomen Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti näkee.

– Peli kehittyy ja muuttuu, mutta ytimessä ovat edelleen jännitys, ilot, pettymykset ja yhteisölliset kokemukset. Veikkaus tuntee suomalaisuuden juuret ja tulevaisuuden mahdollisuudet, he ovat osoittaneet tahtonsa olla pitkäjänteisesti mukana kehittämässä suomalaisen jalkapallon ja futsalin tulevaisuutta, Palloliiton pääsihteeri Marco Casagrande jatkaa.

Solmittu, vuoteen 2030 saakka jatkuva, yhteistyökumppanuus kattaa maajoukkueet ja kansalliset sarjat. Maajoukkueyhteistyöhön sisältyvät MM-karsintoja pelaavat Huuhkajat, EM-kisoissa kesällä pelaavat Helmarit ja Pikkuhuuhkajat sekä miesten ja naisten futsalin maajoukkueet.

Sopimuksen myötä Veikkauksella on pääyhteistyökumppanuus Suomen Palloliiton kansallisten sarjojen Ykkösliigan, Kansallisen Liigan, Kansallisen Ykkösen, Ykkösen, Miesten Kakkosen, sekä Suomen Cupien kanssa. Myös futsalin pääsarjat miesten ja naisten Futsal-Liigat ovat osa merkittävää yhteistyökokonaisuutta.

Pääyhteistyökumppanuus ja vedonlyöntikumppanisopimus tuleville vuosille varmistavat kattavan vedonlyöntitarjonnan ja tarjoavat Veikkauksen asiakkaille ainutlaatuisia etuja, sisältöjä suomalaisesta jalkapallosta. Tuoreen yhteistyösopimuksen kunniaksi Veikkauksen Etuasiakkailla on mm. mahdollisuus voittaa unelmien fanimatka Huuhkajien siivillä Hollanti-vieraspelimatkalle: https://www.veikkaus.fi/fi/edut-ja-arvonnat/arvonta/embed/2025_kesa_yllatys_huuhkajamatka

Veikkauksen vanhin peli on Vakio, jota on pelattu jo vuodesta 1940 saakka. Klassikkopelin ytimessä on ollut jalkapallo. Kesällä pelin pääkohteen Vakio 1:n kohteina on pääosin kotimaista jalkapalloa. Veikkaus tarjoaa suomalaiseen jalkapalloon kattavat vedonlyöntikohteet myös Pitkävedossa, Live-vedossa, Tulosvedossa, Monivedossa ja Voittajavedoissa.

Suomalainen jalkapallo näkyy myös laajasti Veikkauksen urheilusisällöissä ja kanavissa.