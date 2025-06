OAJ:ltä uusi ehdotus ammatillisen koulutuksen laadun turvaamiseksi – "Edistäisi hallitusohjelman tavoitetta"

Onko amis rikki? Penni Pietilän väitöskirja äidinkielen tai suomen opinnoista ammatillisessa koulutuksessa nosti kysymyksen laajasti esiin julkisuudessa.

– Ammatillinen koulutus on pitkään ollut myllerryksessä, ja samalla sen rahoitusta on vähennetty rajusti. Ammatillinen koulutus tarvitsee ehdottomasti arvostuksen palautuksen. Päättäjien pitää ymmärtää, että osaajapulan ratkaisemiseen ja koulutustason nostamiseen tarvitaan laadukasta ammatillista koulutusta, OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto toteaa.

Uusi ratkaisu turvaamaan lähiopetuksen määrää

OAJ ehdottaa nyt uutta ratkaisua, joka auttaisi varmistamaan, että jokainen opiskelija saa riittävästi opetusta ammatillisessa koulutuksessa.

– Lähiopetuksen määrä pitää nostaa 18 tuntiin osaamispistettä kohti. Se auttaisi turvaamaan perusasioiden oppimisen turvallisessa ympäristössä ja opettajan ohjauksessa. Uudistus lisäisi myös opiskelijoiden yhdenvertaisuutta, kun ammatillisen koulutuksen laatu olisi tasaisempaa eri puolilla Suomea, Katarina Murto sanoo.

Muutos edistäisi hallitusohjelman tavoitetta

Nykylaissa lähiopetuksen määrää ohjaa asetus, jonka mukaan oppitunteja on lähtökohtaisesti 12 tuntia osaamispistettä kohti. Oppilaitoksissa arvioidaan opiskelijan tietojen ja taitojen pohjalta, tarvitseeko hän lähiopetusta juuri 12 tuntia, enemmän vai vähemmän.

– Tietojemme mukaan 12 lähiopetustuntia on monin paikoin muodostunut maksimiksi. Lisäopetusta eivät siis saa hekään, jotka sitä tarvitsisivat. Tuntimäärän nostaminen 18:aan tukisi oppimista ja edistäisi hallitusohjelman tavoitetta siitä, että ammatillisessa koulutuksessa turvataan opiskelijoille riittävä lähiopetuksen määrä. Samalla uudistus mahdollistaisi se, että opiskelijoilla on täydet päivät ja viikot oppilaitoksessa tapahtuvassa oppimisessa ja että siirtymä työelämässä tapahtuvaan harjoitteluun on helpompaa, OAJ:n koulutuspolitiikan johtaja Nina Lahtinen sanoo.

Kokonaan OAJ:kään ei osaamisperusteisuudesta luopuisi.

– Toki edelleen tulee olla mahdollisuus henkilökohtaistamisen kautta tunnistaa ja tunnustaa aiempaa osaamista ja rakentaa nopeampia polkuja heille, joilla on siihen valmiiksi hyvät edellytykset, Lahtinen sanoo.

Monimutkainen ongelma vaatii useita ratkaisuja

OAJ on pitkään esittänyt muitakin ratkaisuja ammatillisen koulutuksen ongelmiin, kuten rahoituksen ja oppimisen tuen vahvistamista sekä rahoitusjärjestelmän ja HOKS-prosessin yksinkertaistamista.

– Ammatillisen koulutuksen riittävä rahoitus ja opetuksen määrä ja laatu on turvattava. Ylipäänsä koulutuksesta leikkaaminen on leikkaus tulevasta talouskasvusta. Koko koulutusketjun on toimittava, jotta koulutus- ja osaamistaso saadaan nousuun, Katarina Murto toteaa.

