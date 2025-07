Laura Porolan Yövilkka on järisyttävän vaikuttava esikoisromaani väkivallasta, sisaruudesta ja jäkälistä

Sonja on unettomuudesta kärsivä biologi. Hän on erikoistunut eliöihin, jotka etsivät elinpaikan kaikkein haastavimmista olosuhteista. Sonja itse on joutunut nuoruudessaan järkyttävän väkivallanteon kohteeksi ja menettänyt pikkuveljeä lukuun ottamatta koko perheensä.

Sonja vaeltaa luonnossa, joka jatkuvasti kuolee ja herää uudelleen eloon. Mutta miten herätä eloon ja löytää yhteys toisiin, kun luottamus omiin lajitovereihin on mennyt ja tuntuu, että vaara vaanii missä vain?

Herkkä romaani kuljettaa lukijan aluskasvillisuuden keskelle, huomaamattomimpiin ja pimeimpiin paikkoihin, joissa elämää on.

Laura Porola on taiteen maisteri, taidepedagogi ja museoammattilainen. Häneltä on julkaistu kaksi novellia, ja hän on toinen nuorten sarjakuvakirjan Breathe – niinku hengitä (2024) käsikirjoittajista. Porola on opiskellut Kriittisessä korkeakoulussa, ja Yövilkka on hänen esikoisromaaninsa.

Yövilkka julkaistaan 7.8.2025.

Teos julkaistaan kaikissa formaateissa. Äänikirjan lukee Mirjami Heikkinen.

Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi