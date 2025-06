Kolme kansainvälistä uutuusdekkaria kesäkuuhun

Alexander McCall Smith: Kauniista ja kaukaisesta maasta (Otava)



Rakastetussa hyvänmielen dekkarisarjassa seurataan botswanalaisen etsivätoimiston hersyvää arkea.



Amerikkalainen nainen lähestyy Mma Ramotswea ja pyytää apua: hän etsii sukulaisiaan. Nainen muistaa edesmenneen isoisänsä tarinoista vain joitain yksityiskohtia ja satunnaisia nimiä. Se ei ole paljon, mutta jos joku voi auttaa, se on takuulla Mma Ramotswe ja Naisten etsivätoimisto.

Samaan aikaan Charlie johtaa ensimmäistä omaa tutkintaansa. Hän soluttautuu epäilyttävään tapaamiseen, jossa naimisissa olevia miehiä rohkaistaan esiintymään sinkkuina ja lähestymään naisia väärin perustein. Kuka voi olla näin vastenmielisen toiminnan takana?



Dekkarisarjan luoja Alexander McCall Smith on Zimbabwessa kasvanut kirjailija ja professori. Naisten etsivätoimisto nro 1 aloitti huippusuositun Mma Ramotswen tutkimuksista kertovan kirjasarjan, jossa on ilmestynyt jo 24 osaa.





Suomentanut: Outi Järvinen

Ilmestyy 12.6.2025





Johanna Mo: Niittoheinä (Like)



Lukijat hurmanneessa Saarimurhat-sarjan neljännessa osassa kuolo korjaa heikoimmat.



Poliisi Hanna Dunckerin iäkkään ystävän Ingridin nuoruudenrakastettu kuolee. Ingrid on vakuuttunut, ettei kuolema ollut luonnollinen. Hanna alkaa kollegoineen tutkia mutkikasta juttua, joka nostaa pintaan tarkkaan varjellut menneisyyden salaisuudet.

Hanna on raskaana, mutta mennyt piinaa myös häntä: 17 vuoden takainen tragedia ja Hannan isän murhapolttosyyte ovat jälleen tutkittavina. Toive isän maineen palauttamisesta elää vielä, vaikka samaan aikaan Hannan vainoaja on palannut eikä jätä tätä rauhaan. Kukaan ei ole enää turvassa, keneenkään ei voi luottaa.



Johanna Mo on ruotsalainen kirjailija, kääntäjä ja kirjallisuuskriitikko. Öölantiin sijoittuva Saarimurhat-sarja on hänen kansainvälinen läpimurtonsa. Päähenkilö Hanna Duncker on hurmannut dekkarilukijat ympäri maailmaa ja sarjan ensimmäinen osa möi yksin Ruotsissa 100 000 kappaletta.



Suomentanut: Kristiina Vaara

Ilmestyy 19.6.2025









Jørn Lier Horst: Lumen peittämä (Otava)



Yli 10 miljoonaa myyneen dekkarikuninkaan uusi Wisting-jännäri salpaa hengityksen.

Nettikeskusteluryhmän vetäjä ottaa yhteyttä poliisi William Wistingiin. Ryhmä on päättänyt selvittää ratkaisemattoman murhan, australialaisen reppureissaajan Ruby Thompsonin kuoleman Espanjassa. Yksi kansainvälisen ryhmän aktiivisimmista jäsenistä, norjalainen Astria, on vihjannut päässeensä lähelle ratkaisua. Kun Astria on ollut paljastamassa tietojaan, hän on kadonnut linjoilta. Kukaan ei ole kuullut hänestä sen jälkeen.

Samaan aikaan tien varrella seisoo hylätty auto, joka katoaa hiljalleen lumipeitteen alle. Mitä salaisuuksia autoon on kätketty? Wisting on pian sotkeutunut kammottavaan rikosten verkkoon.



Jørn Lier Horst on norjalainen bestsellerkirjailija ja entinen rikostutkija. Hän on voittanut koukuttavilla dekkareillaan useita palkintoja. Wisting-sarjan oikeudet on myyty yli 20 maahan, kirjoja on myyty huikeat kymmenen miljoonaa kappaletta ja niistä on tehty myös suosittu tv-sarja.



Suomentanut: Päivi Kivelä

Ilmestyy 26.6.2025