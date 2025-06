“Jotta jokaisella on kaveri”: NIVEA pureutuu yksinäisyyteen ja sosiaaliseen eristäytymiseen HelsinkiMission kanssa

Yksinäisyys ja ulkopuolisuuden tunne on globaali ilmiö, joka tuntuu vain syventyneen viime vuosina. Etenkin poikien ja miesten yksinäisyys on Suomessa merkittävä ongelma. Tutkimusten mukaan miehet kokevat yksinäisyyttä vähemmän kuin naiset, mutta hakevat apua ja puhuvat tunteistaan huomattavasti harvemmin. Kouluterveyskyselyjen mukaan joka kymmenes toisen asteen pojista kokee yksinäisyyttä jatkuvasti tai melko usein. Pitkittynyt yksinäisyys lisää masennuksen ja ahdistuksen riskiä. Suomessa miesten itsemurhaluvut ovat naisiin verrattuna huomattavasti korkeammat ja taustalla on usein yksinäisyyden ja avun hakemisen vaikeuden yhdistelmä. Nuorempi sukupolvi on kuitenkin valmiimpi pyytämään ja vastaanottamaan apua.

”HelsinkiMission Nuorten kriisipisteellä tarjotaan apua yksinäisyyteen myös pojille ja nuorille miehille. Vuonna 2024 apua hakeneista oli kolmasosa poikia tai pojaksi identifioituneita. Ammatillisessa keskusteluavussa ja kaveritoiminnassa mitataan, kuinka yksinäisyys vähentyy ja hyvinvointi paranee avun alkamisen ja päättymisen välillä. Tulokset ovat olleet merkittäviä. Lisäksi on ollut hienoa huomata, että vaikka työsarkaa vielä riittää, niin pojat ja nuoret miehet hakevat aktiivisemmin apua kuin vanhemmat miehet”, iloitsee toiminnanjohtaja Tuula Colliander HelsinkiMissiosta.

NIVEA:n lahjoitusvaroin halutaan vahvistaa nuorten tulevaisuususkoa

Usko tulevaisuuteen edistää hyvinvointia ja vahvistaa tyytyväisyyttä omaa elämää kohtaan. NIVEA panostaa erityisesti nuoriin myös tästä syystä.

”Suomessa keskitymme nuoriin ja etenkin poikiin ja nuoriin miehiin. Haluamme vakuuttaa nuoret siitä, että omaan tulevaisuuteen kannattaa suhtautua luottavaisin ja valoisin mielin, ja että sosiaaliset kontaktit ja ystävät ovat tärkeitä tekijöitä hyvään oloon. On ensiarvoisen tärkeää katkoa nuorten syrjäytymistä edistäviä ajatusmalleja ja luoda tilalle positiivista energiaa”, sanoo Kaupallinen johtaja Rita Levomäki-Elamo Beiersdorfilta.

NIVEA aloitti yhteistyön HelsinkiMission kanssa vuonna 2024. Ensimmäiset lahjoitussummat välitettiin joulukuussa 2024.

NIVEA CONNECT -ohjelma hakee paikallisia ratkaisuja yhteiseen ongelmaan

NIVEA:n tavoitteena on toteuttaa paikallisesti vaikuttavia ja sosiaalista eristyneisyyttä vähentäviä projekteja 40 maassa vuoteen 2026 mennessä. NIVEA CONNECT -ohjelma haluaa vahvistaa ihmissuhteita, kannustaa ihmisiä käytännön toimintaan ja inspiroida luomaan olosuhteita, joissa ihmiset voivat pyytää tukea ilman leimaantumisen pelkoa. Sosiaalisen eristäytymisen lisääntymiseen puuttuminen edellyttää yhteisiä maailmanlaajuisia ponnisteluja leimautumisen purkamiseksi ja yksinäisyydestä käytävän avoimen keskustelun kannustamiseksi.

Tutkimustietoa poikien yksinäisyydestä: https://raportointi.thl.fi/t/public/views/ktk/Indikaattorienvertailu?%3Aembed=y&%3AisGuestRedirectFromVizportal=y

Miesten kokema yksinäisyys:

https://sites.utu.fi/seurantatutkimus/2024/10/24/naiset-kokevat-miehia-useammin-yksinaisyytta-ero-painottuu-opiskelijoihin/

Lue lisää NIVEA Connect -ohjelmasta: https://www.nivea.fi/meista/nivea-connect

Tutustu HelsinkiMission toimintaan: https://www.helsinkimissio.fi/

Lisätietoa Beiersdorf AG:stä

Beiersdorf on jo lähes 140 vuoden ajan kehittänyt ja valmistanut innovatiivisia ja korkealaatuisia ihonhoitotuotteita ja toiminut ihotutkimuksen uranuurtajana. Yrityksen brändejä ovat mm. maailmanlaajuisessa johtoasemassa oleva ihonhoitotuotemerkki NIVEA*, Eucerin (dermokosmetiikka), La Prairie (selektiivinen kosmetiikka), Hansaplast/Elastoplast (laastarit ja haavanhoito) ja Labello (huulivoiteet). Laajaa tuoteportfoliota täydentävät muut tunnetut tuotemerkit, kuten Aquaphor, Coppertone, Chantecaille, 8x4, atrix, Hidrofugal, Maestro ja Florena kuluttajasegmentissä. Päätoimipaikkaansa Hampurissa pitävän yhtiön liikevaihto oli 9,5 miljardia euroa vuonna 2023. Beiersdorfissa työskentelee maailmanlaajuisesti yli 20 000 työntekijää, joita yhdistävät yhteiset perusarvot, vahva yrityskulttuuri ja Beiersdorfin motto ”Care Beyond Skin”. Yhtiö noudattaa Win with Care -liiketoimintastrategiansa kautta monivuotista investointiohjelmaa, jossa keskitytään kilpailukykyiseen ja kestävään kasvuun.

*Euromonitor International Limited; NIVEA maailmanlaajuinen tuotemerkki vartalonhoito-, kasvojenhoito- ja käsienhoitokategorioissa, vähittäishinnoin, 2023.

Beiersdorf on edelläkävijä yhteiskuntavastuuasioissa

Beiersdorf tiukentaa kestävän kehityksen sitoumustaan ja on asettanut kunnianhimoisen Net Zero -tavoitteen vuoteen 2045 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi yhtiön on vähennettävä kasvihuonekaasupäästöjään 90 prosentilla.

Beiersdorf on yksi harvoista yrityksistä, jolle CDP-ympäristöjärjestö on myöntänyt AAA-luokituksen tunnustuksena kestävän kehityksen eteen tekemästään työstä.

Beiersdorf tukee yhteiskuntaa myös sosiaalisen vastuun ohjelmien kautta. Paikallisesti Suomessa osoitamme lahjoitussumman nuorten yksinäisyyden ehkäisyyn HelsinkiMission kautta.

HelsinkiMissio on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton sosiaalialan järjestö, jonka tehtävänä on yksinäisyyden vähentäminen. HelsinkiMission ammattilaiset ja vapaaehtoiset tukevat ja auttavat vuosittain kymmeniä tuhansia yksinäisiä nuoria, aikuisia, lapsiperheitä, ikäihmisiä ja erityisryhmiä. HelsinkiMission antama valtakunnallinen apu on tutkitusti tuloksellista, yksinäisyyttä vähentävää ja hyvinvointia vahvistavaa.

HelsinkiMission Nuorten kriisipiste – Tukea ja apua 12–29-vuotiaille:

Maksutonta ja luottamuksellista tukea nuorille kolmella kielellä: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Palvelut sisältävät mm: