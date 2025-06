Ruokarobot laajenevat Iisalmeen ja Varkauteen – uusia roboja myös Kuopioon ja Siilinjärvelle

Asiakasomistajien toiveiden mukaisesti PeeÄssän robottilaivue kasvaa entisestään kesäkuussa, rantautuen kahteen uuteen kaupunkiin.

– Ruoan verkkokaupastamme voi tehdä robotilauksen jatkossa Iisalmen S-marketista sekä Varkaudessa Kommilan S-marketista. Mukaan tulee myös juuri upeasti uudistunut Siilinjärven S-market sekä ensimmäisenä pienmyymälänä Sale Päiväranta, kertoo PeeÄssän ruoan verkkokaupasta vastaava Prismajohtaja Heli Wilska.

Starship Technologiesin ruokarobotit kuljettivat ensimmäisen 12 kuukauden aikana PeeÄssän asiakasomistajille lähes 40 000 ruokalähetystä. Vuosi sitten toukokuussa ensimmäiset vihreä-valkoiset robotit aloittivat työnsä Kuopiossa S-market Maljalahdessa ja S-market Keilankannassa sekä Siilinjärven puolella S-market Vuorelassa. Lokakuussa robokuljetukset laajenivat Puijonlaakson ja Petosen S-marketeihin. Tämän vuoden huhtikuussa väsymättömät ja nopeat modernit maitokärryt aloittivat pikakuljetukset S-market Ykkösrastilta.

Käytössä täysin päästöttömät ruokarobotit operoivat muutaman kilometrin säteellä myymälöistä, kuljettaen enimmillään kahden kassillisen verran ruokaa ilmoitettuun osoitteeseen. Tavallisimmin robotin matkassa on maitoa, banaaneja ja jauhelihaa, mutta yhtä lailla tilauksen voi täyttää virvoitusjuomilla, sipseillä, karkeilla ja muilla herkuilla. Robotin tavaratila on eristetty, joten tuotteet pysyvät kylminä. Jäätelöt ja muut pakasteet on kuitenkin syötävä saman tien: erillistä pakastinosaa ei laitteessa ole, ja siksi pakasteet myydään heti käyttöön.

Robotit sujuvoittavat arkea, ja levittävät sympaattisuudellaan myös iloa ympärilleen.

– Tilauksen voi tehdä kodin lisäksi mihin tahansa muuhun osoitteeseen robottien toimintasäteellä, myös paikkaan, jossa ei itse ole paikalla. Jos esimerkiksi lapset kaipaavat jalkapalloharjoituksissa juotavaa, voi robotin laittaa viemään heille täyden lastin limpparia. Kun kuljetus on perillä, voi tilaaja avata laitteen kannen etänä puhelimellaan. Lapsista on varmasti hauskaa, kun tomera robo saapuu vauhdilla paikalle sammuttamaan heidän janoaan, Heli Wilska arvelee.

Kuljetusrobotin ominaisuuksia: