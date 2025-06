Ingo: Hallintovaliokunta hyväksyy valtion aluehallinnon uudistukset

RKP:n kansanedustaja ja hallintovaliokunnan jäsen Christoffer Ingo on tyytyväinen uudistukseen pitkän ja perusteellisen keskustelun jälkeen. Uudistus sisällyttää yhteensä 4244 valtion työntekijää ja virkamiestä. Hän on erityisen tyytyväinen sitoviin säännöksiin siitä, miten kielelliset oikeudet turvataan kaikilla alueilla, ja panee merkille mietinnön lausuman kielellisten oikeuksien seurannasta.

– Kun valtiota organisoidaan uudelleen ja joudutaan tekemään säästöjä, on aina olemassa vaara, että ruotsin kieli unohdetaan. Mutta kun lupa- ja valvontavirastosta tulee valtakunnallinen viranomainen, jolla on palvelupisteitä keskeisillä kaksikielisillä alueilla, ruotsinkielisten palvelujen saatavuuden odotetaan jopa vahvistuvan, Ingo sanoo

Tulevaisuudessa Pohjanmaan ELY-keskus on Pohjanmaan elinvoimakeskus, jonka päätoimipiste on Vaasassa ja sivutoimipiste Kokkolassa. Jatkossa Vaasan ja Seinäjoen elinvoimakeskuksilla on myös valtakunnallinen vastuu tietyistä vesiasioista.

– Laajoista rakenneuudistuksista huolimatta onnistuimme turvaamaan vesihuoltopalvelut Pohjanmaan maakunnissa. Tämä oli meille tärkeää, koska näemme, että olemme luoneet alueillemme erityisosaamista, jota emme halua menettää, Ingo sanoo.