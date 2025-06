Strand: Tärkeät energiateknologian investointitukipäätökset vahvistavat Pohjanmaan elinvoimaa!

Henriksson: Yli kymmenen vuoden työ saamelaisten oikeuksien puolesta kantaa nyt hedelmää! 4.6.2025 19:06:04 EEST | Tiedote

– Tänään on ilon päivä. Perustuslakivaliokunta on hyväksynyt mietintönsä saamelaiskäräjälain uudistamisesta. Tämä osoittaa, että minun ja RKP:n pitkäjänteinen ja määrätietoinen työ saamelaisten oikeuksien edistämiseksi on tuottanut tulosta, sanoo europarlamentaarikko ja RKP:n entinen puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson.