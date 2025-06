Kangasalan torin urkuaiheinen teos on valittu – voittoon taiteilijapari NEONin teosehdotus “Con Moto”

Kangasalan uudistuvalle torille toteutettava, Kangasalan urkutehtaasta ja urkurakentamisen perinteestä ammentava julkinen taideteos on valittu. Taiteilijapari NEONin Con Moto nousi sekä yleisöäänestyksen että valintaraadin suosikiksi.

“Con Moto linkittyy urkuteemaan sekä visuaalisesti että konseptuaalisesti. Luonnoksen perusidea – ilman liike – koettiin yhdistyvän elegantilla tavalla urkujen toimintaan. Teos on kaunis, monumentaalinen ja näyttävä, ja valo, varjot sekä liike muuttavat sitä jatkuvasti. Teos tuo mieleen paitsi urut myös huojuvat männyt, tarjoten katsojalle meditatiivisen hetken, jota haluaa jäädä seuraamaan pidemmäksi aikaa”, kertoo valintaraadin puolesta taide- ja kulttuuriasiantuntija Eljas Suvanto.

Teosehdotukset saatiin NEONin lisäksi taiteilija Kirsi Kaulaselta (teosehdotus Aalloilla), Tiina Raitaselta (Oksan suojassa) sekä työpari Jani Rättyältä ja Antti Hiltuselta (Vox Humana), jotka valittiin syksyllä 2024 käydyn portfoliohaun perusteella kevään rinnakkaiseen luonnostilaukseen. Teosehdotukset valmistuivat toukokuun puolivälissä, minkä jälkeen kaupunkilaiset saivat äänestää suosikkiaan 16.5.–26.5. Äänestyksen aikana yhteensä 457 henkilöä antoi äänensä. Yleisön suosikiksi valikoitui NEONin ehdotus Con Moto, joka sai 61 % kaikista annetuista äänistä. Vox Humana keräsi 23 % äänistä, Aalloilla sai 11 %, ja Oksan suojassa 5 % äänistä. Yleisön ääni oli tasavertainen raadin jäsenten äänien kanssa.

“Valintaraadin mielestä kaikki luonnokset olivat laadukkaita ja kiinnostavia, tarjoten erilaisia näkökulmia ja tulkintoja urkuteemaan. Siitä olemme erittäin iloisia. Kiitämme taiteilijoiden lisäksi myös kaupunkilaisia, jotka käyttivät ääntään”, Suvanto jatkaa.

Teos tekee näkyväksi urkujen soimiselle välttämättömän ilman

Con Moto koostuu 16 putkesta, joiden yläosa on taivutettu laineilevaan muotoon. Jokaisen putken sisällä on pallolaakeri, jonka ansiosta putkien yläosat pyörivät kevyesti tuulen mukaisesti. Kineettinen taideteos tekee näkyväksi liikkuvan ilman, joka on ehdoton elementti urkujen soimisen kannalta. Korkeimmillaan yli yhdeksään metriin kohoava visuaalisesti näyttävä teos juhlistaa Kangasalan merkittävää urkurakentamisen historiaa.

“Tutustuessamme Kangasalan urkutehtaan historiaan ja urkurakentamisen perinteeseen kiinnostuimme urkujen tekniikasta ja erityisesti siitä, kuinka urkujen ääni tuotetaan ilman liikkeen avulla. Halusimme suunnitella teoksen, joka liikkuu ja elää sitä ympäröivän tuulen vaikutuksesta”, NEONin jäsenet arkkitehti Mark Nixon ja kuvataiteilija Viliina Koivisto kertovat.

Myös teoksen nimi viittaa liikkeeseen. Con Moto on klassisessa musiikissa käytettävä italiankielinen termi, joka tarkoittaa “liikkuvasti”. Sävellykseen merkitty Con Moto -termi ohjaa esiintyjiä soittamaan teoksen kohtuullisella tempolla luodakseen kuulijalle liikkeen tunteen.

Toteutus torin rakentamisen yhteydessä

Taideteos toteutetaan osana Kangasalan torin rakennusurakkaa valtionkonttorin myöntämillä perintörahoilla, ja tavoitteena on, että se valmistuisi vuoden 2027 aikana. Teoksen lisäksi torille on suunnitteilla useita eri toimintoja, ja yleissuunnitelman mukaan torialue toimii kaupunkilaisten olohuoneena, toimivana kauppapaikkana ja monien tapahtumien toiminta-alueena. Lisäksi torille on suunniteltu erillinen liikerakennus Viuhka.

Valinnan toteutettavasta teoksesta teki työryhmä, johon kuuluivat kaupunginjohtaja Oskari Auvinen, elinympäristöjohtaja Sirkku Malviala, vapaa-aikajohtaja Marke Vornanen, rakennuspäällikkö Merja Saarilahti, taide- ja kulttuuriasiantuntija Eljas Suvanto, kaupunginarkkitehti Anna-Leena Lehtiniemi, hyvinvointilautakunnan nimeämä jäsen Elina Rinne, matkailuasiantuntija Maria Eskelinen, Kimmo Pyykkö -taidemuseon intendentti Soila Kaipiainen, Tampereen taidemuseon amanuenssi Janne Kauppinen, kuvataiteilija Virve Lilja, Suomen Taiteilijaseuran nimittämä taiteilijajäsen kuvanveistäjä Laura Könönen sekä Kangasalan urkutehdasta edustava Torsti Tulenheimo. Portfoliohakua ja rinnakkaista luonnostilausta on koordinoinut Frei Zimmer Oy:n taidekoordinaattori Heini Orell.