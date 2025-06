Työlupalinjauksella edistetään yritysten työvoiman saatavuutta

Työlupalinjauksissa ELY-keskukset määrittelevät ammatit, joissa työvoiman saatavuus alueella on vaikeutunut siinä määrin, että avoimiin työpaikkoihin ei saada osaajia. Osaajien saamisen vaikeutena voi olla pula potentiaalisista työntekijöistä tai kohtaanto-ongelma. Kohtaanto-ongelma syntyy tilanteessa, jossa työttömyydestä huolimatta avoimet työpaikat eivät tule täytetyiksi tai työpaikkojen täyttyminen toistuvasti pitkittyy.

Ammateissa, joissa työvoiman saatavuus on erityisen haasteellista, voidaan luopua saatavuusharkinnasta. Saatavuusharkinnasta luopuminen tarkoittaa sitä, että työnantaja voi palkata työntekijän suoraan EU- tai ETA-maan ulkopuolelta ilman, että työpaikka on ensin avoimessa haussa Suomessa. Työlupalinjaukset tehdään erilaisten tilastojen, ennakointitietojen sekä sidosryhmien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella ja niitä tarkistetaan puolivuosittain.

Lapissa eniten saatavuusharkinnasta vapautettuja ammatteja on sosiaali- ja terveysalalla, kaupan- ja palvelualalla sekä ICT- ja teollisuuden toimialalla. Saatavuusharkinnasta vapauttaminen ei yksin avaa EU- ja ETA-maan ulkopuoliselle työnhakijalle pääsyä Suomeen. Työlupalinjaus on alueellinen asiakirja, jota Maahanmuuttovirasto hyödyntää työlupia myöntäessään.

Nyt päivitetyssä työlupalinjauksessa ei ole tehty muutoksia vuoden alun linjauksiin. Viimeisten vuosien aikana saatavuusharkintaan on palautettu useita ammattinimikkeitä. Esimerkiksi rakennusalalla on tällä hetkellä 2 ammattinimikettä saatavuusharkinnan ulkopuolella, kun niitä enimmillään vuonna 2023 on ollut 15. Ammattinimikkeiden saatavuusharkinnasta vapauttamista on siis Lapin työlupalinjauksessa vähennetty vuosien mittaan.

Lapin työvoiman tarve poikkeaa muusta maasta huomattavasti. Lapissa on runsaasti avoimia työpaikkoja eri toimialoilla ja työllisyyden kehitys on muuta maata positiivisempaa. Esimerkiksi Lappiin suunnitellut suurinvestoinnit, matkailu ja puhtaan siirtymän hankkeet tuovat alueelle tarvetta lisätyövoimalle. Talouden elpymisen uskotaan vauhdittavan investointipäätöksiä, mikä heijastuu lisääntyvänä työvoimatarpeena niin rakentamis- kuin toimintavaiheessakin.

Osaavan työvoiman saatavuus on Lapissa haasteellisempaa muuhun maahan verrattuna. Tämä käy ilmi työnantajille tehdyistä kyselyistä ja barometreistä. Alueen PK-yritykset näkevät työvoiman saatavuuden jopa esteenä heidän nykyisille kasvupyrkimyksilleen. Erityisiä haasteita työvoiman saatavuudessa on sosiaali- ja terveysalalla, kaupan-, matkailu- ja ravintola-alalla sekä teollisuuden toimialoilla.

Elinkeinoelämän näkymät ja väestörakenne huomioiden tarvitsemme osaavan työvoiman saatavuushaasteen ratkaisemiseksi eri toimijoiden saumatonta yhteistyötä. Meidän on tärkeä löytää keinoja, joilla voimme edistää täällä asuvien työnhakijoiden työllistymistä, mutta tämän lisäksi tarvitsemme myös työperäistä maahanmuuttoa paikkaamaan työntekijäpulaa.