Lauantaina maan etelä- ja keskiosassa kovien tuulenpuuskien riski – laaja matalapaineen alue kurottaa Suomeen Ruotsista

Ilmatieteen laitoksen 5. kesäkuuta tekemän ennusteen mukaan poutaisen perjantain jälkeen viikonloppua vietetään epävakaisessa säässä. Etelä-Ruotsiin aikaisin perjantaina saapuva epävakaan sään alue voimistuu matalapaineeksi perjantain aikana, ja sen vaikutus laajenee lauantaina myös Suomen puolelle.

Kovien tuulenpuuskien riski on lauantaina suurin Suomen eteläosassa, mutta myös maan keskiosaan saattaa yltää 15 metriä sekunnissa puhaltavia puuskia.

"Kovimmat tuulenpuuskat ajoittuvat todennäköisesti lauantaina iltapäivällä maan eteläosaan, missä osin selkeä sää voi voimistaa puuskia. Ennustettu tuulen suunta on lounaasta, mikä osaltaan hillitsee vahinkojen syntymistä", sanoo Ilmatieteen laitoksen meteorologi Petteri Pyykkö. Ennustettavuus tilanteelle on tässä vaiheessa kohtalaisella tasolla, joten muutokset ennusteeseen ovat vielä mahdollisia.

Lauantai-iltapäivästä alkaen sisämaahan kehittyy myös kuurosateita, joiden yhteydessä voi paikoin ukkostaa ja esiintyä tuulenpuuskia, jotka voivat olla voimakkuudeltaan jopa 20 metriä sekunnissa. Kuuropuuskien todennäköisin esiintymisalue on tämänhetkisissä ennusteissa Kanta-Hämeestä kohti Etelä-Karjalaa ja Etelä-Savoa ulottuvalla vyöhykkeellä. Erityisesti kuuropuuskien esiintymisalueen ja voimakkuuden osalta ennusteen epävarmuus on vielä suuri, joten tilanteen kehitystä on hyvä seurata Ilmatieteen laitoksen ennusteista.

Alkukesän epävakaisen säätyypin takia sää on saattanut tuntua kolealta, mutta tilastojen valossa kesäkuu on alkanut laajalti varsin tavanomaisissa lämpötiloissa. Itä-Lapissa kesäkuun ensimmäiset päivät ovat olleet jopa hieman tavanomaista lämpimämpiä.

"Helteitä ei näy ennusteissa tässä vaiheessa, mutta ensi viikon lopulla helteille on pieni mahdollisuus", Pyykkö selittää.