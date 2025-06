Uusi aluevaltuusto kokoontuu 10.6.2025

Lupaavia tuloksia reaaliaikaisesta tekoälytulkkauksesta 2.6.2025 12:40:52 EEST | Tiedote

Hyvinvointialue käynnisti helmikuussa 2025 kokeilun, jossa hyödynnetään reaaliaikaista tekoälytulkkausta. Kokeiluun osallistuu osa Kivenlahden ja Suur-Leppävaaran neuvoloiden sekä kotoutumista tukevien sosiaalipalvelujen henkilöstöstä. Tekoälyavusteista tulkkausta testataan venäjän, ukrainan ja arabian kielillä. – Hyvinvointialueellamme asuu yli 80 000 monikielistä asukasta, mikä on noin 19 prosenttia koko alueen väestöstä. Monikielisen väestön kasvaessa myös tulkkauksen tarve lisääntyy, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen tukipalvelujohtaja Pasi Ojaniemi kertoo. Kokeilun tavoitteena on parantaa tulkkauspalvelujen saatavuutta ja palvelun joustavuutta tilanteissa, joissa yhteistä kieltä ei ole, sekä selvittää tekoälyn vaikutuksia asiakaskokemukseen ja kustannuksiin. Kokeilu toteutetaan yhteistyössä tulkkauspalvelutoimittaja Túlka Oy:n kanssa. Tekoälytulkkauskokeilu on osa hyvinvointialueen tavoitetta uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluja rohkeasti. Hyvinvointialue kuuluu ensimmäisiin, jo