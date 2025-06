Vihreiden Mikkonen - Orpon hallitus on sallimassa uhanalaisen lajin metsästyksen maailman ympäristöpäivän kunniaksi

Sen sijaan, että hallitus lisäisi ilmasto- ja luontotoimia vastatakseen ilmaston kuumenemiseen ja luonnon köyhtymiseen, se päinvastoin on päätöksillään heikentänyt ympäristöä monin tavoin. Kuvaavaa hallituksen ympäristöpolitiikalle on, että se ilmoittaa juuri maailman ympäristöpäivänä aloittavansa valmistelut erittäin uhanalaisen suden metsästämiseksi, sanoo Mikkonen.

“Orpon hallitus ei ole juhlapuheistaan huolimatta sitoutunut luonnon köyhtymisen pysäyttämiseen ja ilmastotoimien edistämiseen, vaan se on erikoistunut ympäristön tilan heikentämiseen. Esimerkkejä on vaikka kuinka paljon: petetty vanhojen metsien suojelulupaus, erinomaisen tilan vesistöjen heikentäminen salliminen, luonnonsuojelun ja vesiensuojelun resurssien vähentäminen, ympäristön yleisen edun heikentäminen, ilmastotoimia on peruttu ja uhanalaisten lajien metsästystä edistetään,” luettelee Mikkonen.

Mikkonen muistuttaa myös, että Orpon hallituskaudella ei ole perustettu yhtäkään uutta luonnonsuojelualuetta ja sen sijaan hallituksella on ollut halu purkaa olemassaolevia luonnonsuojelualueita.

“Lisäksi hallitus ei ole esittänyt toimia vesistöpäästöjen tiukentamiseksi, luonnon monimuotoisuusstrategia on tekemättä, maatalouden ympäristötoimet laahaavat, EU:n ympäristöpolitiikkaa on vesitetty ja Helmi-ohjelman tavoitteita halutaan pienentää - listaa voi jatkaa vaikka kuinka pitkään. Ilmaston kuumenemisen sekä luonnon köyhtymisen vaikutukset näkyvät jo nyt ja heikentävät myös monien elinkeinojen toimintamahdollisuuksia. Nykymenolla hallitus jättää valtavan ilmasto- ja luontovelan tulevien sukupolvien maksettavaksi ,” päättää Mikkonen.