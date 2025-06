Satiiri vai varoitus? "Meillä sitä ei voi tapahtua" paljastaa demokratian haavoittuvuuden

Omahyväinen, maahanmuuttajavastainen ja populistinen kansankiihottaja pyrkii Yhdysvaltain presidentiksi. Kuulostaako tutulta...?



Sinclair Lewisin posketon ja samalla kylmäävä satiiri vuodelta 1935 kertoo Buzz Windripistä, kansanmiestä esittävästä pyrkyripoliitikosta, joka vetoaa pötypuheillaan köyhiin ja katkeriin äänestäjiin jakautuneessa maassa. Buzz uhoaa palauttavansa Yhdysvallat taas uljaaksi ja vauraaksi kansakunnaksi. Valtaan noustuaan hän alkaa kuitenkin johdattaa kansalaisiaan kohti fasistista yhteiskuntaa.



Diktaattoripresidentin kärkkäin vastustaja, päätoimittaja Doremus Jessup ei usko, että uusi autoritaarinen hallinto kestää - kunnes Windrip ottaa haltuunsa kongressin ja korkeimman oikeuden ja ryhtyy muuttamaan maata totalitaristiseksi.



Meillä sitä ei voi tapahtua on varoittava tarina siitä, miten demokratiaa voidaan käyttää väärin. Se voi olla mahdollista myös nykypäivän Yhdysvalloissa. Mutta meillä... onneksi meillä moista ei voi tapahtua. Eihän?



Sinclair Lewis (1885-1951) palkittiin aikanaan Nobelin kirjallisuuspalkinnolla ja Pulitzer-palkinnolla. It Can't Happen Here nousi jo ilmestyessään bestselleriksi, ja se on kokenut uuden tulemisen Donald Trumpin aikakaudella. Teoksen suomentaja Antti Immonen on kääntänyt lukuisia klassikoita.



"Yksi tärkeimmistä Yhdysvalloissa koskaan kirjoitetuista kirjoista." - New Yorker

Arvostelukappaleet ja haastattelupyynnöt: Anita Salo

anita@basambooks.fi