Kulttuuripankki-verkkopalvelu laajenee Päijät-Hämeeseen

Tampereella kehitetty Pirkanmaan Kulttuuripankki laajenee lähes koko Suomeen. Laajennuksen myötä palvelut tulevat näkyväksi ja syntyy valtakunnallinen verkosto, joka lisää kulttuuri- ja taidepalvelujen tietoisuutta, arvostusta ja merkitystä. 15 maakuntaa kattavaa Kulttuuripankkia voi tulevaisuudessa käyttää suomen, ruotsin ja englannin kielillä.

Taiteen ja kulttuurin tekijöille Kulttuuripankki lisää työmahdollisuuksia ja näkyvyyttä valtakunnallisesti sekä tuo tekijät ja taiteenalat yhdenvertaisesti samalle viivalle. Verkkopalvelusta on mahdollista löytää tekijöitä ja heiltä tilattavia palveluita. Verkkopalvelua voi taiteen ostamiseen käyttää kaikki: niin yksityishenkilöt kuin organisaatiotkin.

Kulttuuripankista on Pirkanmaalla erinomaisia kokemuksia taiteen tekijän ja tilaajan kohtauttamisessa. Odotankin innolla, että pääsemme lanseeraamaan palvelun myös Päijät-Hämeeseen. Pankin kautta tekijöille avautuu markkina jokaisessa mukana olevassa maakunnassa, joten uskon työmahdollisuuksien paranevan päijäthämäläisille taiteen ja kulttuurin tekijöille, edunvalvontajohtaja Antti Kalliomaa kuvailee.

Valtakunnallisesti verkkopalvelu lisää kuntien kulttuuripalveluiden, maakuntaliittojen sekä uusien hyvinvointialueiden ja työllisyys- ja elinkeinopalveluiden välistä yhteistyötä. Palvelu auttaa kuntia toteuttamaan aiempaa paremmin laissa määriteltyä tehtävää luoda edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle ja toiminnalle.

Päijät-Hämeessä Kulttuuripankki-verkkopalvelun kustannuksista vastaa Päijät-Hämeen liitto. Palvelu on käyttäjille maksuton. Valtakunnallisesti verkkopalveluun odotetaan noin kuuttatuhatta tekijäprofiilia, neljäätuhatta tilattavaa palvelua ja tuhatta rekisteröitynyttä tilaajaa.

Palvelun käyttöönotto alkaa syksyllä ja toivottavasti tekijät ja tilaajat löytävät tiensä Kulttuuripankkiin heti alussa. Nyt työmahdollisuuksia saattaa avautua esimerkiksi some-kanavilla, mutta vastaisuudessa tarjolla on verkkoalusta, joka kokoaa tekijät yhteen paikkaan, iloitsee projektipäällikkö Joonas Pokkinen Päijät-Hämeen liitosta. Päijät-Hämeessä Kulttuuripankin alkuvaihe rahoitetaan Interreg Europe-ohjelmasta EU:n rahoittamalla PROSPERO-kehittämishankkeella

Päijät-Hämeen lisäksi Kulttuuripankki laajenee Pirkanmaalta seuraaviin maakuntiin: Ahvenanmaa, Etelä-Karjala, Etelä-Pohjanmaa, Etelä-Savo, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Pohjanmaa, Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Savo, Päijät-Häme, Satakunta, Uusimaa ja Varsinais-Suomi.

Kulttuuripankin laajennusprojektia koordinoi Tampereen kaupunki. Toukokuusta 2025 lähtien teknisestä toimituksesta vastaa Red & Blue Oy. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä rahoitus verkkopalvelun laajentamiseen tulee EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (Recovery and Resilience Facility, RRF), joka on yksi EU:n kertaluonteisen elpymisvälineen (Next Generation EU) ohjelmista.