StaffPoint ja Saga Vanninen aloittavat yhteistyön – yhdessä kohti unelmia, vastuuta ja voittamisen tahtoa

Spring Housen ja Paralympiakomitean yhteistyö jatkuu – Nette Kiviranta urheilijalähettilääksi 14.5.2025 13:35:23 EEST | Tiedote

StaffPoint-konserniin kuuluvan valmennusyritys Spring Housen tavoitteena on edistää yhdenvertaisia työllistymismahdollisuuksia, tukea työpaikkojen diversiteettiä ja madaltaa ennakkoluuloja yhteiskunnassa. Siksi Spring House on Suomen Paralympiakomitean pitkäaikainen kumppani. Yhteistyö jatkuu myös kohti Milano-Cortinan paralympialaisia 2026, ja urheilijalähettilääksi on nimetty para-alppihiihtäjä Nette Kiviranta.