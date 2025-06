Vantaan vaarallisen jätteen polttolaitokselle ympäristölupa – vuosittainen jätteiden käsittelymäärä 45 000 tonnia

Polttolaitos sijoittuu Vantaan jätevoimala-alueelle, jolla sijaitsee jätteenpolttolaitos ja sen laajennus. Vaarallisen jätteen polttolaitos on itsenäinen tuotantoyksikkö. Sille on toteutettu ympäristövaikutusten arviointi (YVA) vuosina 2020–2021.

Laitos käsittelee polttamalla kiinteitä, nestemäisiä ja pastamaisia teollisuuden ja kotitalouksien jätteitä. Toiminnanharjoittaja laatii jätetoimittajien kanssa jätesopimukset, jonka lisäksi toimittajien pitää antaa jätekuormista ennakkoon myös tarkemmat koostumustiedot polttolaitokselle. Polttolaitoksen henkilökunta tekee jätteiden vastaanoton yhteydessä lopullisen laadun varmistuksen. Koostumustietojen perusteella toiminnanharjoittaja laatii jätteiden polttosuunnitelman ottamalla huomioon jätejakeiden polttoon liittyvät riskit ympäristön ja turvallisen toiminnan kannalta. Polttosuunnitelmassa määritetään ympäristöluvan edellyttämät poltto-olosuhteet, kuten riittävä polttolämpötila ja savukaasujen puhdistusprosessin toiminta.

Päätöksessään aluehallintovirasto antoi tarvittavat määräykset jätteiden vastaanoton, välivarastoinnin ja polton osalta sekä asetti raja-arvoja poltosta muodostuville savukaasupäästöille. Myös toiminnasta muodostuville jätevesiviemäriin johdettaville päästöille annettiin raja-arvot. Ympäristön terveyden ja viihtyisyyden varmistamiseksi melusta ja hajusta aluehallintovirasto antoi tarpeelliset määräykset. Päätös sisälsi määräykset toiminnan tarkkailusta ja siinä hyväksyttiin myös toimintaa koskeva tarkkailusuunnitelma. Tarkkailusuunnitelmassa toiminnanharjoittaja kuvaa tarkemmin polttolaitoksen käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailun. Ympäristölupamääräyksissä aluehallintovirasto otti huomioon ympäristönsuojelulaissa säädetyt luvan myöntämiset edellytykset, erityisesti jätteenpolton parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaiset päätelmät.

Hakemusaineistona Vantaan Energia Oy toimitti useita toiminnan riskien hallintaa ja poikkeuksellisia tilanteita koskevia kartoituksia ja selvityksiä. Dokumenteissa tunnistettiin polttolaitoksen olennaisimpina riskeinä tulipalot, räjähdykset sekä erilaiset vuodot. Toiminnan lähellä sijaitsee Fazerilan pohjavesialue ja myös selvitysten yhteydessä tarkasteltiin, onko toiminnalla vaikutusta siihen. Suuronnettomuusvaaran arviointi sisältyi niin ikään hakemusaineistoon sekä onnettomuus- ja poikkeustilanteiden ennalta varautumista koskeva suunnitelma.

Aluehallintoviraston päätöksen mukaan toiminnan sijoituspaikka soveltuu toiminnalle ja hakemusaineistossa on riittävällä tavalla käsitelty toiminnan luonnetta, riskejä, muodostuvia päästöjä ja ympäristövaikutuksia. Päätös ottaa huomioon sijoituspaikan vaikutusalueen sekä kaavoituksen. Toiminnalle myönnettiin aloitusoikeus ennen luvan lainvoimaiseksi tuloa. Aloitusoikeudelle ja jätteenkäsittelylle on määrätty vakuudet. Päätös on valituskelpoinen.

Lupapäätös on nähtävillä Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelussa.