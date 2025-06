Destia ja Normivalaistus saneeraavat Vuosaaren maantietunnelin

”Yli puolet Vuosaaren maantietunnelin liikenteestä on satamaliikennettä, joten tunnelilla on suuri merkitys sataman toiminnalle ja kuljetuksille. Tavoitteemme on toteuttaa hanke mahdollisimman tehokkaasti häiriöt minimoiden, ja edellytykset urakan sujuvan läpiviennin varmistamiselle olivat keskeisessä roolissa urakoitsijan valinnassa”, sanoo Fintrafficin hankepäällikkö Jukka Värri.

”Työyhteenliittymän yhteistyö toimi erinomaisesti jo tarjousvaiheessa. Sen ansiosta pystyimme yhdistämään molempien yritysten erityisosaamisen ja resurssit tehokkaasti, mikä vahvisti tarjouksemme laatua ja kilpailukykyä”, toteaa Normivalaistuksen toimitusjohtaja Juha Pykälinen.

Hankkeessa uusitaan muun muassa tunnelin paloilmoitin-, savunpoisto-, ilmanvaihto-, sammutusvesi- sekä häiriönhavaintojärjestelmät, tunnelivalaistus sekä kamera- ja liikenteenhallintajärjestelmä. Urakassa korjataan lisäksi tunnelirakenteita, saneerataan tunnelin alla kulkevat kuivatus- ja sammutusvesijärjestelmät sekä rakennetaan uusi muuntamorakennus ja opasteet tunnelin alueelle.

Laajojen purku- ja rakennustöiden ajaksi tunneli täytyy sulkea molempiin suuntiin.

”Tunnelin nykyinen tekniikka ei mahdollista liikenteen ohjaamista vuorollaan yhteen tunneliputkeen, joten tunneli suljetaan kokonaisuudessaan töiden ajaksi noin vuodeksi, ja liikenne ohjataan kiertotielle. Työmäärään suhteutettuna lyhyt sulku mahdollistaa tehokkaan toteutuksen, ja töitä tullaan tekemään ympäri vuorokauden”, kertoo Väylä- ja asiantuntijapalvelut -liiketoimintaryhmän Etelä-Suomen yksikön johtaja Eetu Väisänen Destiasta.

Kiertotienä toimii tunnelin varareitti, joka kulkee Itäväylän, Kallvikintien ja Niinisaarentien kautta Vuosaaren satamaan. Varareittiä on myös parannettu useasta kohtaa, jotta liikenne sujuisi tunnelikatkonkin aikana mahdollisimman hyvin.

Tunnelin korjauksesta ja rakennustöiden toteuttamisesta kiertotiellä vastaa Fintraffic. Varareitin parannusten suunnittelusta ovat vastanneet Helsingin kaupunki ja Uudenmaan ELY-keskus.

Urakka on alkanut kehitysvaiheella, jonka aikana työn vaiheistus, toteutustapa ja aikataulu tarkentuvat. Kehitysvaihe päättyy heinäkuun alussa, jolloin myös tunnelin sulkemisen tarkempi ajankohta varmistuu. Rakentaminen alueella alkaa myöhemmin kesällä, ja tunneli suljetaan liikenteeltä vuoden loppupuolella.

