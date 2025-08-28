Ylen saamen- ja karjalankieliset uutisartikkelit voi jatkossa myös kuunnella – tekoälyavusteinen palvelu tukee vähemmistökielten säilymistä ja saavutettavuutta

Aiemmin vuonna 2024 kuunteluominaisuus tuli tarjolle suomeksi ja ruotsiksi. Koneääni lukee uutisartikkelit ja ne ovat kuunneltavissa artikkelin alussa olevan kuuntelupainikkeen kautta.

Sekä karjalan kieli että saamen kielet ovat uhanalaisia. Projektia on haluttu edistää yhdessä kieli- ja kulttuurivähemmistöjen kanssa, jonka lisäksi projektia ovat edistäneet vähemmistöihin kuuluvat yleläiset. Puhesynteesin käytön on tarkoitus parantaa saamen- ja karjalankielisten artikkeleiden saavutettavuutta. Pohjoissaamenkielisessä puhesynteesissä on yhä kehitettävää, esimerkiksi joidenkin lukujen generoitumisessa puheeksi, mutta lopputulosta kehitetään jatkossa julkaisun jälkeen. Uusi kuunteluominaisuus on Ylen julkisen palvelun tehtävän ytimessä laajentaessaan sisällöntarjontaa vähemmistö- ja erityisryhmille.

“Kotoperäisten vähemmistökielten säilyttäminen ja niiden aseman edistäminen on tärkeä arvo- ja kulttuurikysymys. Ylellä on paljon saamen- ja karjalankielistä sisältöä, joten mahdollisuutemme tukea uhanalaisten kielten kieliteknologian kehitystä on hyvä. Tämä projekti edistääkin merkittävästi vähemmistökieliyhteisöjen yhdenvertaisuutta. Puhumattakaan sisältöjen saavutettavuudesta. Mahdollisuutta kuunnella sisältöjä on toivottu molemmista kieliryhmistä. On hienoa, että voimme vastata tähän toiveeseen”, toteaa Ylen saavutettavuuden ja julkisen palvelun asiantuntija Minna Pöntys.

Palvelu on toteutettu yhteistyössä suomalaisen puheteknologiaan erikoistuneen yhteistyökumppanin kanssa. Saamen- ja karjalankielisen puhesynteesin osalta yhteistyötä on tehty Divvun-työryhmän kanssa, joka on Tromssan yliopiston alaisuudessa toimiva kieliteknologian kehitysryhmä. Työryhmä kehittää kieli- ja puheteknologisia työkaluja erityisesti saamen kielille ja muille vähemmistökielille.

Karjalankielisen palvelun osalta yhteistyötä on lisäksi tehty Itä-Suomen yliopiston kanssa. Karjalan kielen elvyttäminen on osa yliopistolle osoitettua kansallista erityistehtävää. Yle luovuttaa yhteisen projektin kunniaksi Itä-Suomen yliopistolle opetuskäyttöön kymmenen vuoden ajalta Yle Uudizet Karjalakse -sisältöjä. Lahjoitettu sisältökokonaisuus on tarkoitettu hyödynnettäväksi karjalan kielen opetus- ja elvytystyöhön. Jatkossa tekoälyä tullaan hyödyntämään siihen, että sen käyttö tukee vähemmistökielten ja kulttuurin säilymistä ja kehitystä Suomessa.



“Hyödynnämme tekoälyä vastuullisesti ja innovatiivisesti. Yle tekee tässä uniikin kulttuuriteon kehittäessään vähemmistökielistä puhesynteesiä. Se voi osaltaan olla elvyttämässä kieltä ja kulttuuria, helpottaa kielen oppimista ja kasvattaa Ylen vähemmistökielisen sisällön määrää. Tekoälyn käyttö on myös kustannustehokasta, mitä yhteiskunta meiltä vaatii. Tulevaisuudessa puhesynteesin käyttö mahdollistaa kokeilut myös muille vähemmistökielille”, sanoo Ylen innovaatiopäällikkö Cilla Lönnqvist.

Kaikkia Ylen käyttämiä tekoälyratkaisuja ohjaa laillisuus, oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus ja saavutettavuus. Yle on sitoutunut vastuullisen tekoälyn käytön periaatteisiin. Koneluetut uutisartikkelit täydentävät sisällöntuotantoa, ja lopullisesta koneluetusta jutusta vastaa aina toimitus.

Lue tiedote verkossa

Lue tiedote verkossa livvinkarjalaksi

Lue tiedote verkossa pohjoissaameksi