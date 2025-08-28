Ylen saamen- ja karjalankieliset uutisartikkelit voi jatkossa myös kuunnella – tekoälyavusteinen palvelu tukee vähemmistökielten säilymistä ja saavutettavuutta
Kielivähemmistöjen kanssa toteutettu projekti laajentaa Ylen uutisartikkelien kuunteluominaisuutta yle.fi:ssä sekä Yle-sovelluksessa kahdelle uudelle kielelle. Syyskuun 4. päivästä alkaen uutisartikkeleita on mahdollista kuunnella saameksi (pohjoissaame). Loppuvuodesta 2025 uutisartikkelit ovat kuunneltavissa myös karjalaksi (livvinkarjala).
Aiemmin vuonna 2024 kuunteluominaisuus tuli tarjolle suomeksi ja ruotsiksi. Koneääni lukee uutisartikkelit ja ne ovat kuunneltavissa artikkelin alussa olevan kuuntelupainikkeen kautta.
Sekä karjalan kieli että saamen kielet ovat uhanalaisia. Projektia on haluttu edistää yhdessä kieli- ja kulttuurivähemmistöjen kanssa, jonka lisäksi projektia ovat edistäneet vähemmistöihin kuuluvat yleläiset. Puhesynteesin käytön on tarkoitus parantaa saamen- ja karjalankielisten artikkeleiden saavutettavuutta. Pohjoissaamenkielisessä puhesynteesissä on yhä kehitettävää, esimerkiksi joidenkin lukujen generoitumisessa puheeksi, mutta lopputulosta kehitetään jatkossa julkaisun jälkeen. Uusi kuunteluominaisuus on Ylen julkisen palvelun tehtävän ytimessä laajentaessaan sisällöntarjontaa vähemmistö- ja erityisryhmille.
“Kotoperäisten vähemmistökielten säilyttäminen ja niiden aseman edistäminen on tärkeä arvo- ja kulttuurikysymys. Ylellä on paljon saamen- ja karjalankielistä sisältöä, joten mahdollisuutemme tukea uhanalaisten kielten kieliteknologian kehitystä on hyvä. Tämä projekti edistääkin merkittävästi vähemmistökieliyhteisöjen yhdenvertaisuutta. Puhumattakaan sisältöjen saavutettavuudesta. Mahdollisuutta kuunnella sisältöjä on toivottu molemmista kieliryhmistä. On hienoa, että voimme vastata tähän toiveeseen”, toteaa Ylen saavutettavuuden ja julkisen palvelun asiantuntija Minna Pöntys.
Palvelu on toteutettu yhteistyössä suomalaisen puheteknologiaan erikoistuneen yhteistyökumppanin kanssa. Saamen- ja karjalankielisen puhesynteesin osalta yhteistyötä on tehty Divvun-työryhmän kanssa, joka on Tromssan yliopiston alaisuudessa toimiva kieliteknologian kehitysryhmä. Työryhmä kehittää kieli- ja puheteknologisia työkaluja erityisesti saamen kielille ja muille vähemmistökielille.
Karjalankielisen palvelun osalta yhteistyötä on lisäksi tehty Itä-Suomen yliopiston kanssa. Karjalan kielen elvyttäminen on osa yliopistolle osoitettua kansallista erityistehtävää. Yle luovuttaa yhteisen projektin kunniaksi Itä-Suomen yliopistolle opetuskäyttöön kymmenen vuoden ajalta Yle Uudizet Karjalakse -sisältöjä. Lahjoitettu sisältökokonaisuus on tarkoitettu hyödynnettäväksi karjalan kielen opetus- ja elvytystyöhön. Jatkossa tekoälyä tullaan hyödyntämään siihen, että sen käyttö tukee vähemmistökielten ja kulttuurin säilymistä ja kehitystä Suomessa.
“Hyödynnämme tekoälyä vastuullisesti ja innovatiivisesti. Yle tekee tässä uniikin kulttuuriteon kehittäessään vähemmistökielistä puhesynteesiä. Se voi osaltaan olla elvyttämässä kieltä ja kulttuuria, helpottaa kielen oppimista ja kasvattaa Ylen vähemmistökielisen sisällön määrää. Tekoälyn käyttö on myös kustannustehokasta, mitä yhteiskunta meiltä vaatii. Tulevaisuudessa puhesynteesin käyttö mahdollistaa kokeilut myös muille vähemmistökielille”, sanoo Ylen innovaatiopäällikkö Cilla Lönnqvist.
Kaikkia Ylen käyttämiä tekoälyratkaisuja ohjaa laillisuus, oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus ja saavutettavuus. Yle on sitoutunut vastuullisen tekoälyn käytön periaatteisiin. Koneluetut uutisartikkelit täydentävät sisällöntuotantoa, ja lopullisesta koneluetusta jutusta vastaa aina toimitus.
Lue tiedote verkossa
Lue tiedote verkossa livvinkarjalaksi
Lue tiedote verkossa pohjoissaameksi
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
Minna Pöntys, saavutettavuuden ja julkisen palvelun asiantuntija, Yle, minna.pontys@yle.fi
Cilla Lönnqvist, Head of Innovations, Yle, cilla.lonnqvist@yle.fi
Tove Mylläri, Innovation Lead, Yle, tove.myllari@yle.fi
Linnea Rasmus, vastaava toimittaja, Yle Sápmi, linnea.rasmus@yle.fi
Yle on suomalaisten oma, vuonna 1926 perustettu julkisen palvelun mediayhtiö. Ainutlaatuiseen tehtäväämme kuuluu välittää luotettavaa tietoa, sivistää ja viihdyttää, vahvistaa demokratiaa ja kulttuuria sekä edistää sananvapautta, tasa-arvoa ja yhteenkuuluvuutta. Palvelemme suomalaisia televisiossa, radiossa ja verkossa vuoden jokaisena päivänä kellon ympäri.
Tilaa Ajankohtaista Ylestä -uutiskirje. Jos et jatkossa halua vastaanottaa Ylen viestinnän lähettämiä tiedotteita, lähetä viesti osoitteeseen yleisradio@yle.fi. Tutustu Ylen viestinnän lähettämien tiedotteiden tietosuojaselosteeseen.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Yleisradio Oy
Barnens Arena flyttar in på Yle Arenan – barnen får nu egna profiler också i mobilen28.8.2025 09:10:56 EEST | Pressmeddelande
Med hjälp av en egen profil får barnet snabbt och enkelt tillgång till innehåll som är intressant och tryggt.
Lasten sisältöjen koti on nyt Yle Areenassa, kun lasten profiilit ovat käytössä myös Areenan mobiilisovelluksissa28.8.2025 09:10:56 EEST | Tiedote
Oman profiilin avulla lapsi pääsee itselleen merkityksellisen ja turvallisen sisällön äärelle nopeasti ja vaivattomasti.
Viisutähti, iskelmälegenda ja soul-muusikko – tässä ovat uudet Elämäni Biisi -tähtisolistit27.8.2025 13:16:00 EEST | Tiedote
Rakastettu ja palkittu musiikkiviihdeohjelma palaa ruutuihin lauantaina 13.9.2025 kymmenen suoran lähetyksen ja kolmen erikoisjakson verran.
Friidrottens inhemska huvudevenemang fortsätter på Yles kanaler fram till 203223.8.2025 14:00:00 EEST | Tiedote
Yle och Finlands Friidrottsförbund SUL har tecknat ett långt förlängningsavtal om sändningsrättigheterna för inhemska friidrottsevenemang och landskampen Finland–Sverige.
Yleisurheilun kotimaiset päätapahtumat jatkavat Ylen kanavilla vuoteen 2032 asti23.8.2025 14:00:00 EEST | Tiedote
Yle ja Suomen Urheiluliitto SUL ovat solmineet pitkän jatkosopimuksen yleisurheilun kotimaisten tapahtumien ja Suomi–Ruotsi-maaottelun esitysoikeuksista.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme