Kansainvälinen kirjailmiö on rantautunut Suomeen! Murhamysteeri-tehtäväkirjat myyntilistoilla syyskuusta lähtien

Viime vuonna kansainväliseksi kirjailmiöksi nousseesta Murha!-tehtäväkirjasta tuli hetkessä myös suomalaisten ratkojien suosikki, ja ensimmäistä osaa on myyty jo yli 16 000 kappaletta. Tehtäväkirja on pysytellyt menestyksekkäästi Mitä Suomi lukee -listan kärkisijoituksilla viime vuoden syyskuusta lähtien.

Kekseliäässä tehtäväkirjassa ratkotaan täysin uudenlaisia arvoituksia loogisen päättelyn avulla. Ratkaisijan tehtävänä on päätellä vihjeitä seuraten, kuka on murhaaja ja missä, miten ja miksi murha on tehty. Neljän vaikeustasoa tarjoavat pureskeltavaa sekä aloittelijoille että oman elämänsä Poiroteille, ja toinen toistaan hullunkurisemmat hahmot henkivät ihanaa cozy crime -tunnelmaa.

Murha!-tehtäväkirja tarjoaa koukuttavaa kesätekemistä kaikille dekkareiden, sanaristikkojen, salapoliisisarjojen ja Cluedon ystäville!

G. T. Karber on yhdysvaltalainen arvoituskirjojen kirjoittaja ja ohjelmoija. Arvoituskirjat saivat alkunsa Karberin kehittämästä nettipelistä, jota pelattiin ensimmäisten kuukausien aikana 175 000 kertaa. Murha! palkittiin vuoden 2024 The British Book Awardsissa Vuoden kirja -palkinnolla lifestyle-kategoriassa. Yli miljoona kappaletta myyneestä tehtäväkirjasta on suunnitteilla myös tv-sarja.

G. T. Karber: Murha! Osa 2 – 100 mysteeriä nojatuolietsiville

alkuteos Murdle: Volume 2: 100 Elementary to Impossible Mysteries to Solve Using Logic, Skill and the Power of Deduction

suomennos Annamari Typpö

384 sivua