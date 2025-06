Wickström: Työmatkajunaliikenne Hangon ja Helsingin välillä mahdollista vuonna 2029

– Kun Espoon kaupunkirata on valmis, voimme toteuttaa toimivan työmatkajunaliikenteen Hangon ja Helsingin välillä. Hallitus investoi nyt 80 miljoonaa euroa Rannikkoradan parantamiseen, mikä vahvistaa entisestään Rannikkoradan mahdollisuuksia lisätä junaliikennettä. Tulemme laatimaan luonnoksen siitä, miltä junaliikenne voisi näyttää vuodesta 2029 eteenpäin. Ensimmäinen suunnitelma on valmis tulevana syksynä. Jos kaikki menee hyvin, voimme nähdä useita suoria junavuoroja Hangosta Helsinkiin. Erityisesti Hanko, Tammisaari, Karjaa, mutta myös Inkoo ja Siuntio hyötyisivät tästä, Wickström sanoo.

Wickström toteaa, että parhaillaan etsitään ratkaisuja, joilla junavuoroja Helsingin ja Hangon välillä voitaisiin lisätä jo nyt. Käytännössä Helsingin ja Hangon välillä voisi olla kaksi junavuoroa päivittäin. Tämän toteuttaminen edellyttää rahoitusta.

Wickström huomauttaa, että Länsi-Uudenmaan tulevaisuuden kannalta on strategisesti tärkeää varmistaa, että työmatkaliikenteen mahdollisuudet vahvistuvat. Hän toivoo, että alue voi vahvistaa yhteiset suuntaviivat tulevaisuuden junaliikenteelle. Kun puolustusteollisuus, mutta myös muut teollisuudenalat vahvistuvat alueella, on helpompi saada valtiolta tukea juuri infrahankkeisiin. Siksi Wickström suuntaa katseensa jo seuraavalle vaalikaudelle.

– Ennen seuraavia hallitusneuvotteluja meillä on oltava kolme tavoitetta Rannikkoradan suhteen. Ensinnäkin valtion on osallistuttava Helsingin–Hangon lähijunaliikenteen kustannuksiin. Toiseksi valtion on turvattava pitkällä aikavälillä Rannikkoradan kaukoliikenne, jotta Karjaan Turun sekä Helsingin välinen työmatkajunaliikenne tapahtuu myös kaukoliikenteen junilla. Kolmanneksi meidän on saatava investointipäätös junien kohtaamispaikasta Siuntiossa.