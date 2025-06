Jari Ala-Varvi saavutti arvostetun kansainvälisen tietosuojan huippuasiantuntijan tunnustuksen – Fellow of Information Privacy (FIP)

Jari Ala-Varvi, Opsec Oy:n palvelupäällikkö ja tietosuoja-asiantuntija, on saavuttanut kansainvälisesti arvostetun Fellow of Information Privacy (FIP) -tunnustuksen, jonka on myöntänyt International Association of Privacy Professionals (IAPP). FIP on yksi tietosuoja-alan korkeimmista ammatillisista sertifioinneista ja osoitus syvällisestä osaamisesta sekä vahvasta käytännön kokemuksesta.

FIP-sertifikaatti on tarkoitettu tietosuojan johtaville asiantuntijoille, jotka ovat osoittaneet syvällistä osaamista tietosuojalainsäädännöstä, tietosuojan hallinnasta sekä keskeisistä tietoturvakäytännöistä. Sertifikaatin saavuttaminen edellyttää vähintään kahden IAPP:n sertifioinnin, kuten CIPP (Certified Information Privacy Professional) ja CIPM (Certified Information Privacy Manager), suorittamista, kolmen vuoden työkokemusta tietosuojan parissa sekä vahvaa suosittelijaverkostoa.

Jari Ala-Varvi on pitkään toiminut tietosuojan ja tietoturvan asiantuntijatehtävissä ja saavutus vahvistaa hänen asemaansa tietosuojakentän edelläkävijänä. FIP-tunnustus osoittaa kykyä soveltaa tietosuojaosaamista liiketoiminnan, lainsäädännön ja teknologian rajapinnassa.

“FIP-tunnustus vahvistaa sitoutumistani vastuulliseen ja jatkuvasti kehittyvään tietosuojatyöhön. On hienoa saada kansainvälinen tunnustus, joka myös osoittaa suomalaisen osaamisen tason kansainvälisessä mittakaavassa,” kertoo Ala-Varvi.

Tunnustuksia FIP-ohjelman kautta jaetaan harvemmin ja jokainen uusi "Fellow" valitaan tarkasti arvioidun hakuprosessin kautta. Ala-Varvin saavutus nostaa esiin suomalaisen tietosuojan tason ja vahvistaa Suomen asemaa tietosuojaosaamisen kärkijoukoissa myös kansainvälisesti.