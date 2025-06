Lentoliikennettä riivaavat lakot horjuttavat suomalaista matkailualaa

Matkoilla on aina jokin tarkoitus. Peruuntunut menolento saattaa tehdä liikematkustajalle tyhjäksi koko matkan. Pahimmillaan peruuntunut matka aiheuttaa liikeyritykselle merkittäviä taloudellisia menetyksiä bisnesmahdollisuuksissa. Perheen pitkään odotetun vapaa-ajanmatkan peruuntuminen siinä vaiheessa, kun perhe on jo lentokentällä lähtöportilla, aiheuttaa sekä perheen pikkuvälille että aikuisille suurta harmia ja surua. Ryhmämatkan osalta peruuntunut lento aiheuttaa melkoisia haasteita, koska koko ryhmälle uusien lentopaikkojen saanti ennestään täysille lennoille on käytännössä mahdotonta. Huonoimmassa tapauksessa menolennon peruuntuminen voi aiheuttaa useaan eri kohteeseen suuntautuvan kiertomatkan peruuntumisen, koska matkaohjelmaa ei pystytä viime hetkellä enää laittamaan uusiksi.

Lakoilla on suuri vaikutus matkustajiin, lentoyhtiöön, matkanjärjestäjiin ja matkatoimistoihin. Julkisessa keskustelussa äänessä ovat lakon osapuolet, mutta tilanteesta ovat viime kuukausien ajan kärsineet sekä ulkomailta Suomeen että Suomesta ulkomaille matkoja järjestävät matkatoimistot ja matkanjärjestäjät. On surullista nähdä, kuinka suomalaisen matkailualan toipuminen viime vuosien kriiseistä hidastuu yhä edelleen, harmittelee Suomen matkailualan liiton (SMAL) toimitusjohtaja Heli Mäki-Fränti.

Matkailuyritykset olivat pandemia-ajan suurimmat kärsijät, eikä monissa yrityksissä olla vielä päästy vakaalle pohjalle. Alkukesän vilkastuvaan lomasesonkiin ajoittuvat lakot ja jo niiden uhka murentavat uskoa kesän matkamyyntiin ja matkojen toteutumiseen. Suurin osa suomalaisista matkatoimistoista ja matkanjärjestäjistä on pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joille kesä on tärkeä sesonki ja aika, joka määrittää koko vuoden tulosta.