SDP:n Perholehto: Opiskelijoilta höylätään (taas)

- Vuokralla asuvan opiskelijan suurin mahdollinen yleinen asumistuki on nyt ollut 394 euroa kuukaudessa. Opintotuen asumislisä on tätä merkittävästi, vähintään satasen pienempi. Tämä on koulutusleikkaus, Perholehto tiivistää.

Tilannetta pahentaa entisestään se, että asumislisää maksetaan vain niiltä kuukausilta, joina opiskelijalla on oikeus opintotukeen.

- Koska opiskelija on oikeutettu asumislisään vain opiskelukuukausina, on kesä monille todella tiukka. Vuokra juoksee riippumatta siitä, onko nuori saanut esimerkiksi edes kesätöitä – puhumattakaan siitä, että lomalla voisi myös kirjaimellisesti lomailla ja hetken levähtää, Perholehto toteaa.

Työtä ei välttämättä löydy, vaikka kuinka hakisi. Nuorisotyöttömyys ja korkeakoulutettujen työttömyys on ennätyskorkealla. Silti hallitus syyttää ihmisiä, ja korostaa, että syy on oma. Vaikka tilanne on toinen.

- Yhtä kesätyöpaikkaa kohden voi olla jopa satoja hakijoita. Moni opiskelija elää jo nyt kädestä suuhun. Vuokra ei jousta, vaikka toimeentulo heikkenee. Kun asumistuki leikataan ja kesällä sitä ei saa lainkaan, tilanne on yksinkertaisesti kestämätön. Opiskelijat eivät tarvitse moraalisaarnaa talouskurista – he tarvitsevat tukea, jotta voivat selvitä arjesta ja keskittyä tärkeimpään: opiskeluun, Perholehto päättää.