Yrittäjät: Taksilakia muutettava yrittäjyys edellä, kyytejä oltava tarjolla kautta maan

”Lausuntomme punainen lanka on, että alalla on oltava reilu kilpailu ja yrittäjyys alalla on mahdollistettava”, liikenne- ja kaupunkipolitiikan asiantuntija Sini Puntanen sanoo.

Puntasen mukaan luonnoksen puutteena on, että siinä ei ole huomioitu taksien saatavuusongelmia eri puolilla Suomea.

”Esitysluonnoksessa ei lainkaan käsitellä ratkaisuja taksien saatavuuden varmistamiseksi tai eri asiakasryhmien huomioimiseksi koko maassa. Perusteluja näiden teemojen poisjättämisestä ei ole esitetty”, Puntanen sanoo.

Sujuvat taksipalvelut ovat tärkeitä eri alojen yrityksille. Taksien saatavuus on kirjattu myös hallitusohjelmaan.

”Taksien saatavuus esimerkiksi tapahtumien ja muiden kysyntäpiikkien aikaan on erittäin tärkeää monille palvelualan yrityksille ja alueiden elinvoimalle. Taksipalvelut voivat olla ehto monen tapahtuman onnistumiselle”.

Tietojen luovuttaminen verottajalle tärkeää

Yrittäjät pitää edelleen erittäin tärkeänä, että jokaisesta taksimatkasta toimitetaan tiedot verottajalle taksamittarin tai sovelluksen kautta. Yrittäjät kannattaa luonnoksessa ehdotettua 21 tunnin koulutusta uusille taksinkuljettajille ja aiempaa laajempaa hyvämaineisuuden arviointia taksiluvan hakijoille. Nykyisin kuljettajille ei ole koulutusvaatimusta, vaan koesuoritus on riittävä.

Suomen Yrittäjät ehdottaa taksien tunnistamiseen, valvontaan ja hinnoitteluun ministeriön ehdottamaa maltillisempaa sääntelyä. Yrittäjät ehdottaa, että taksiauton rekisteritunnus kiinnitetään aina taksilupaan ja taksivalaisimen käyttö ilman taksilupaa sanktioidaan.

Yrittäjät torppaa tarpeettoman lisäsääntelyn, kuten luonnoksen ehdotuksen taksien omista rekisterikilvistä.

”Nämä kilvet lisäisivät byrokratiaa, kustannuksia sekä yrityksissä että viranomaistoiminnassa. Taksivalaisin on riittävä asiakkaille taksin tunnistamiseen”, Puntanen sanoo.

Yrittäjät esittää, että rauhattomat taksiasemat tulisi järjestää tehokkaammin, esimerkiksi kaupungin toimesta. Tämä mahdollistaisi sen, ettei lainsäädäntöä tarvitsisi kiristää liikaa.

“Näillä toimin pelisäännöt, valvontaedellytykset ja taksien luotettavuus paranevat. Siten kokonaisuus on kevyempi kuin hallituksen esitysluonnos ja myös osa-aikainen taksiyrittäjä ja yritys pystyisivät edelleen kehittämään liiketoimintamallejaan.”