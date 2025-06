Vammaisten asumispalveluyksikkö Jelppilä muuttaa Oittiin elokuussa

Vammaisten asumispalveluyksikkö Jelppilä muuttaa elokuussa Hausjärvellä uusin tiloihin. Jelppilän 13 asiakasta muuttaa Ryttylästä Oittiin, Lehtimajojen Helmikodille.

Muuton myötä vammaisten asumispalvelut sijaitsevat jatkossa Hausjärvellä saman katon alla. Paavolantien asukkaat muuttivat Lehtimajojen kiinteistöön joulukuussa. Uudessa sijainnissa palvelut ovat lähellä, ja tilat ovat esteettömät ja toimintaa tukevat.

- Tavoitteena on siirtää palveluja parempikuntoisiin kiinteistöihin sekä keskittää alueen vammaispalveluiden asumisyksiköt samaan rakennukseen. Tämä mahdollistaa toimivammat ja tarkoituksenmukaisemmat tilat asiakkaille ja henkilöstölle, selittää Oma Hämeen vammaispalvelujen tulosaluejohtaja Johanna Pulkkinen.

Muutos on kerrottu omaisille Jelppilässä, omaisten illassa 5. kesäkuuta. Asiakkaiden kanssa on keskustelu muutosta ja heillä on mahdollisuus osallistua muuton suunnitteluun. Asiakkaat myös pääsevät tutustumaan tiloihin ennen muuttoa. Tilat remontoidaan ensin ja valmistelut tehdään tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden, omaisten ja läheisten kanssa.