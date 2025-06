Asuntola, merenrantahuvila vai mummonmökki – kaupunki myy neljä rakennusta asuinkäyttöön

Sijainniltaan erinomainen Toukolakoti (Kustaa Vaasan tie 13) on aiemmin toiminut asuntolana. Rakennuksessa on 14 huonetta, sauna ja erillinen autotalliosasto. Rakennus tarjoaa moninaisia mahdollisuuksia: siinä voi esimerkiksi asua iso perhe, mutta tiloihin saisi rakennettua myös muutaman erillisen asunnon. Ostajalle vuokrataan noin 1 740 neliömetrin suuruinen vuokra-alue pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella.

1900-luvun alussa meren rannalle rakennetun Villa Notsundin (Hallkullanniemi 14) mukana kaupunki myy myös lähes 4 900 neliömetrin suuruisen maa-alueen. Notsundissa on kaksi asuinkerrosta ja ullakko. Asuinrakennuksesta on kaunis näkymä merelle, ja kauppaan kuuluu myös rantasauna.

Kaksi mummonmökkiä Laajasalossa

Lähiaikoina myyntiin tulee kaksi punaista puurakennusta Laajasalon Mankelipolulta, läheltä Laajasalon peruskoulua ja liikuntapuistoa. Alun perin Degerön kartanoon kuuluneet talot sijaitsevat noin 150 metrin päässä merenrannasta.

Mankelipolku 2:n talo on puolitettu isoiksi yksiöksi ja kaksioksi, joissa on yhteinen eteistila. Talossa on saunatila, jonne pääsee molemmista asunnoista sekä koko talon kattava rakentamaton vintti. Talon kerrosala on 200 neliömetriä, ja se sijaitsee reilun 2 700 neliömetrin tontilla, joka vuokrataan ostajalle.

Mankelipolku 6:n viimeisin asukas viihtyi talossa useita kymmeniä vuosia. Kerrosalaa on 100 neliömetriä, joihin on sijoitettu kolme huonetta ja keittiö. Kaupunki vuokraa ostajalle runsaan 1500 neliömetrin suuruisen maa-alan.

Molempiin Mankelipolun taloihin kuuluu lisäksi talousrakennus. Rakennusten jokaisessa huoneessa on tulipesä, mutta kummassakaan talossa ei ole vesi- ja viemäriverkostoa tai -liittymää.

Muutos- ja korjaustyöt tehtävä suojelumääräysten mukaisesti

Kaikki myytävät rakennukset tarvitsevat laajaa remonttia. Notsund sekä Mankelipolun rakennukset ovat suojeltuja merkinnällä SR2. Tämä tarkoittaa, että korjaukset eivät saa heikentää rakennusten arvoa tai hävittää niiden ominaispiirteitä. Myös Toukolakodissa tehtävien korjausten pitää olla sellaisia, että ne edistävät rakennusten ja lähiympäristön arvokkaiden piirteiden säilymistä ja vahvistumista.

Toukolakoti ja Notsund ovat myynnissä heinäkuun toiselle viikolle saakka. Mankelipolun rakennusten myyntiaika ulottuu kesän loppuun asti.

Helsingin kaupungin tavoitteena on toimitilastrategiansa mukaisesti luopua rakennuksista, joita se ei tarvitse omissa palveluissaan ja joiden omistamiseen ei liity muita strategisia syitä. Kohteet myydään siinä kunnossa ja niillä varusteilla kuin ne kaupantekohetkellä ovat.