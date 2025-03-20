Suolistosyöpä lisääntyy. Suomi voisi ehkäistä sitä paljon tehokkaammin noudattamalla EU suositusta seulonnassa.

Erikoislääkäri kertoo: Mikäli Suomi noudattaisi ikärajoissa EU suositusta seulonnassa, vuosittain satoja suolistosyöpiä löytyisi nykyistä aiemmin. Todennäköisesti myös uusien syöpätapausten määrä saataisiin laskuun.

Polyyppien kehittyminen syöväksi vaatii useita muutaatioita ja kestää keskimäärin yli 20 vuotta. Paksusuolen tähystyksessä nämä esiasteet poistetaan ja ehkäistään syövän kehittyminen.
Samuli%20Nissinen%20on%20sis%E4tautien%20ja%20gastroenterologian%20erikoisl%E4%E4k%E4ri.
Samuli Nissinen on sisätautien ja gastroenterologian erikoislääkäri. Hän on kehittänyt kollegoineen Gasendo.fi suolistosyövän seulontapalvelun.

Sisätautien erikoislääkäri ja gastroenterologi Samuli Nissinen kyllästyi viranomaisten hitaaseen toimintaan ja perusti kollegoineen yksityisen suolistosyövän seulonnan gasendo.fi sivustolle.

Nissinen on tehnyt väitöskirjatutkimusta haimasyövän varhaisen diagnostiikan menetelmistä. Haimasyöpään ei ole näköpiirissä menetelmiä, jolla sitä voitaisiin valtaväestöstä seuloa ja löytää ajoissa. Nissistä on harmittanut nykyinen tilanne suolistosyövän suhteen. Sen seulontaan on kehitetty tehokas, edullinen ja varsin turvallinen menetelmä riskihenkilöiden löytämiseksi. Tätä ei kuitenkaan Suomessa ole haluttu ottaa EU suosituksen mukaisesti käyttöön.

Suomessa aloitettiin valtakunnallinen seulonta 2022 ja sitä tehdään nyt 60-72 -vuotiaille. EU on suosittanut jo vuodesta 2003 seulonnan aloittamista 50 -vuotiailla ja jatkamaan sitä 74 ikävuoteen asti.  Suomessa seulonnnan ikäryhmät laajenevat vuosittain, mutta 1952 syntyneet ja sitä vanhemmat ikäluokat eivät tule seulonnan piiriin koskaan, eikä suositusten  mukaisia nuorempia ikäluokkia seulota.

"Nykyään ihmiset elävät vanhemmiksi hyväkuntoisena, joten moni voisi hyötyä seulonnasta 80 ikävuoteen asti", toteaa Nissinen.

Suolistosyöpä on sekä miesten että naisten toiseksi yleisin syöpätyyppi Suomessa. Seulonnalla voidaan tutkitusti vähentää suolistosyövän ilmaantuvuutta ja kuolleisuutta. Seulontatähystyksessä havaitut polyypit, syövän esiasteet poistamalla, voidaan ehkäistä syövän kehittyminen.  

Arvostetun tiedelehti JAMA:n tuoreen tutkimuksen mukaan seulonta tulis aloittaa jo huomattavasti nuoremmalla iällä. Tutkimuksessa verrattiin seulonnassa löytyineiden syöpien ja syövän esiasteiden määrää ikäryhmissä 45-49 vuotta ja 50-54 vuotta eikä niissä todettu merkittävää eroa. 

Yhdysvaltain ehkäisevien terveyspalvelujen asiantuntijaryhmä (USPSTF) on jo aikaisemman tutkimustiedon perusteella päätynyt suosittelemaan seulonnan aloittamista 45 vuoden iästä alkaen. Yhdysvalloissa aloitettiin suolistosyövän seulonta 80-luvun alkupuolella. Sillä on saatu suuri vaikuttavuus, sillä uusien syöpätapauksien määrä on seulonnan ansiosta laskenut puoleen.

Lähde: Jeffrey K et al. Screening Colonoscopy Yields Among Adults Aged 45 to 49 Years After Lowering the Colon Cancer Screening Age. JAMA. Published online June 2, 2025. doi:10.1001/jama.2025.7494

Gasendo suolistosyövän seulonta

Gasendo on erikoislääkäreiden perustama yritys, jonka tavoite on säästää mahdollisimman moni suolistosyövältä. Seulonnalla se löytyy ajoissa. gasendo.fi

Gasendo erikoislääkärit Samuli Nissinen, Atte Aitkoski ja Elina Jokinen

