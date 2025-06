Suolistosyöpä yleistyy- sen seulonta tulisi aloittaa aiemmin toteaa tiedelehti JAMA .

Suolistosyöpä on sekä miesten että naisten toiseksi yleisin syöpätyyppi Suomessa. Seulonnalla voidaan tutkitusti vähentää suolistosyövän ilmaantuvuutta ja kuolleisuutta. Suolistosyövän seulonta käynnistyi Suomessa vuonna 2022. Seulonta koskee tällä hetkellä 60–72-vuotiaita ja tulevina vuosina seulonta laajenee vähitellen koskemaan myös 56-74-vuotiaita.

Arvostetun tiedelehti JAMA:n tuoreen tutkimuksen mukaan seulonta tulisi kuitenkin aloittaa jo huomattavasti nuoremmalla iällä. Tutkimuksessa verrattiin seulonnassa löytyineiden syöpien ja syövän esiasteiden määrää ikäryhmissä 45-49 vuotta ja 50-54 vuotta eikä niissä todettu merkittävää eroa.

Yhdysvaltain ehkäisevien terveyspalvelujen asiantuntijaryhmä (USPSTF) on jo aikaisemman tutkimustiedon perusteella päätynyt suosittelemaan seulonnan aloittamista 45 vuoden iästä alkaen.

“Seulonnan aloitus tulisi myös Suomessa aikaistaa 15 vuodella, mutta terveydenhuollon resurssit eivät siihen tällä hetkellä riitä.” toteaa lääketieteen tohtori erikoislääkäri Elina Jokinen.

Lähde

