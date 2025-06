Kuurojen Liiton liittokokous: Viittomakielisten yhdenvertaisuus ei toteudu Suomessa

Liiton lauantaina (7.6.2025) päättynyt liittokokous esittää julkilausumassaan syvän huolensa viime vuosien suunnasta: viittomakielen tulkkauspalvelua on heikennetty, tekstipuhelinpalvelu lakkautettu eikä viittomakieliset 112-hätäpuhelut saaneet jatkoa. Myös viittomakieliasioiden neuvottelukunta lopetettiin. Viittomakielistä opetusta tarjotaan enää harvoissa kouluissa. Viimeisimpänä liiton viittomakielinen kulttuurituotanto menetti rahoituksensa.



Palvelujen alasajot ja leikkaukset ovat merkittävästi heikentäneet viittomakielisten kuurojen yhdenvertaisuutta – erityisesti alueellisissa palveluissa eriarvoisuus on yhä suurta. Esteitä on erityisesti työllistymisessä ja työelämäpalveluissa, lasten ja nuorten oikeudessa laadukkaaseen opetukseen sekä palveluiden saavutettavuudessa. Kaikki nämä teemat nousivat vahvasti esiin Kuurojen Liiton viime talvena toteuttamalla strategiakiertueella, ja näkyvät nyt vahvasti liiton strategisissa tavoitteissa 2026-2030.

Liittokokous vaatii, että viittomakieliset kuurot huomioidaan päätöksenteossa kaikilla tasoilla – kunnissa, hyvinvointialueilla ja valtionhallinnossa. Viittomakielisten palveluja on leikattu jo niin paljon, että monien tilanne on käynyt kestämättömäksi. Aina kyse ei ole rahasta – usein pienetkin muutokset voivat parantaa palveluja ja edistää yhdenvertaisuutta.

Liittokokous hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2026. Hallituksen puheenjohtajaksi seuraavaksi kolmeksi liittokokouskaudeksi valittiin Salla Fagerström Hausjärveltä. Hän on myös Suomen ensimmäinen viittomakielinen kuuro kunta- ja aluevaltuutettu.



Liittokokouksessa oli edustettuna 31 kuurojenyhdistystä yhteensä 46 edustajalla.



