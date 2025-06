Petteri Orpo: Suomalaisilla jo perusteltua aihetta uskoa tulevaisuuteen

Suomalaisilla on perusteltua aihetta optimismiin ja hallituksen tekemät uudistukset alkavat jo näkyä esimerkiksi yritysten investoinneissa ja suunnitelmissa, kokoomuksen puheenjohtaja ja pääministeri Petteri Orpo sanoo.

Orpo esitteli näkemyksiään puoluevaltuuston kokouksessa pitämässään ajankohtaiskatsauksessa Helsingissä.

"Minua on viime aikoina moitittu liiallisesta kasvuoptimismista. Olen siitä mielelläni moitittavana."

Orpon mukaan vahva merkki on se, että suomalaisten yritysten usko tulevaisuuteen on voimistunut selvästi. Keskuskauppakamarin mukaan viidennes yrityksistä aikoo lisätä investointeja hallituksen päätösten seurauksena. Teollisuuden yrityksistä jopa 30 prosenttia aikoo lisätä investointeja. Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan yli 70 prosenttia yrityksistä arvioi hallituksen päätösten vauhdittavan talouskasvua. Startup-yhteisön mukaan puoliväliriihen tulokset luovat erinomaisen pohjan suomalaisen yrityskentän uudistumiselle ja kasvulle.

"Talous on myös psykologiaa. Kun yritykset luottavat tulevaisuuteen, ne investoivat, kasvavat ja työllistävät. Kun suomalaiset luottavat tulevaisuuteen ja rohkenevat kuluttaa, se voitelee talouden rattaita."

Orpon mukaan hallituksen tekemät päätökset korjaavat taloutta, vauhdittavat kasvua, helpottavat työn vastaanottamista ja tarjoamista ja työmarkkina- ja sosiaaliturvauudistusten myötä kasvu pääsee käyntiin. Muitakin edellytyksiä kasvun käynnistymiselle on: korot ovat laskeneet, inflaatio on matalalla, kotitalouksien ostovoima kasvaa palkankorotusten ja veronkevennysten myötä. Suomessa on myös osaamista, jota maailma tarvitsee, Orpo luettelee.

Orpo toi esille myös esimerkkejä konkreettisista hyvistä uutisista.



"Esimerkiksi viime viikonloppuna varmistui miljardiluokan loistoristeilyalustilaus Meyer Turun telakalle. Suomeen on myös suunnitteilla ja tulossa useita investointeja: Google on ostanut mittavia maa-alueita Muhokselta ja Kajaanista. Kokkolaan on suunnitteilla miljardiluokan puhtaan alumiinin tehdas ja Inkooseen vihreän teräksen tuotantoa."



Lisäksi energiainvestointeja on suunnitteilla runsaasti ja puolustusteollisuudessa tehdään jatkuvasti investointeja, kuten esimerkiksi 200 miljoonan euron investointi Porin TNT-tehtaaseen ja Patrian laajentumisinvestoinnit, Orpo listaa.

"Suomessa on valtavan hienoja kasvavia korkean teknologiaosaamisen yrityksiä, kuten satelliittiyhtiö Iceye, kvanttilaskennan IQM tai vaikkapa tuttu Nokiamme."



Kasvu vaatii pitkäjänteistä ajattelua ja tekoja



Orpo muistuttaa kokoomuksen sanoneen jo ennen viime eduskuntavaaleja, että talouden saaminen kestävälle uralle vaatii ainakin kahden vaalikauden työn.



"Olemme tällä vaalikaudella tarttuneet työhön määrätietoisesti ja tulokset näkyvät. Olemme päättäneet talouden sopeuttamisesta yhteensä 10 miljardilla eurolla", Orpo sanoo.

Orpon mukaan Suomen pitäisi ottaa tänä vuonna neljä miljardia euroa enemmän velkaa, jos hallitus ei olisi tehnyt päättäväisiä toimia. Velkasuhde kasvaisi ensi vuonna 90 prosenttiin bruttokansantuotteesta ja rikkoisi 100 prosentin rajan ennen vuotta 2030.



"On kiistaton tosiasia, että ilman hallituksen toimia velkaantumiskehitys olisi hallitsemattomalla uralla."

Kun välttämättömät päätökset tehdään nyt, hyvinvointi on mahdollista taata myös tuleville polville – ja optimismista onkin pidettävä kiinni erityisesti lasten ja nuorten tähden.



"On meidän aikuisten päätös, missä suhteessa nostamme esiin uhkia ja mahdollisuuksia. Keskitymmekö ongelmiin vai ratkaisuihin. Valammeko uskoa siihen, että vaikeissakin tilanteissa pärjäämme vai lisäämmekö epävarmuutta jatkuvalla huolipuheella", Orpo sanoo.