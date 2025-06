SDP:n Tuppurainen: Orpon-Purran oikeistohallitus jättää jälkeensä ennätyksellisen velkavuoren

Tuppurainen toteaa, että hallitus ja pääministeri Orpo on kuitenkin joutunut valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Majasen tarkkailuluokalle.

VM:n kansliapäällikkö joutui julkisesti vakuuttamaan, että ministeriön laskelmat ovat edelleen luotettavia ja puolueettomia.

”Velkaantuminen kiihtyy koska hallitus on epäonnistunut kasvun ja työllisyyden hoidossa. Nyt hallituksen olisi korkea aika tunnustaa tosiasiat”, Tuppurainen summaa.



”Hallituksen 10 miljardin euron sopeutuksesta on toteutumassa noin puolet hallituskauden aikana, ja hallituksen menolisäykset ja veronkevennykset rikkaille syövät loput valtiovarainministeriönkin laskelmienkin mukaan”, Tuppurainen kertaa.

”Tosiasia on, että SDP on esitellyt kasvutoimia. Pääministerillekin on viety näkemyksemme, miten kotimarkkinat ja investoinnit saadaan jälleen liikkeelle. Hänen tarvitsisi vain kuunnella”, Tuppurainen haastaa.



”On olemassa todellinen ja vastuullinen vaihtoehto. SDP esitti sen vuoden 2024 vaihtoehtobudjetissa, jossa taloutta tasapainotaan.

Tämä tehdään kohdentamalla veronalennukset ja säästöt suhdannepoliittisesti viisaammin ja sosiaalisesti oikeudenmukaisemmin. Olemme julkaisseet esimerkiksi kasvuvoimapaketin pienille yrityksille. Meillä on esityksessämme myös investointikannustin. Varakkaimpien veronkevennykset velkarahalla eivät sen sijaan ole perusteltavissa”, Tuppurainen käy läpi.



Tuppurainen perää hallitukselta ja pääministeri Orpolta myös selkeää esitystä siitä, miten puolustusmäärärahojen korotukset rahoitetaan.

”SDP:ssä puolustusmäärärahojen korotusten rahoittamisen kokonaisuuteen otetaan aikanaan kantaa, kun ensi vaalikauden talouslinjaukset valmistellaan.”



”Sen sijaan, että kokoomus käy taistelua kuvitteellisia olkiukkoja vastaan, niin kannattaisi keskittyä itse kertomaan, miten kasvavat puolustuksen resurssitarpeet rahoitetaan aikana, jolloin hallitus velkaantuu ennätystahtia. Ainakaan maamme kaikkein hyvätuloisimpia ja varakkaimpia ei voi toistuvasti vapauttaa vastuusta, myöskään puolustusmäärärahojen osalta”, Tuppurainen alleviivaa.