Kesärauha valmistautuu avamaan porttinsa klo 18.00 - ohjelma jatkuu klo 18.30

Kesärauhan lauantaipäivän avaaminen viivästyy 7.6.2025 13:00:00 EEST | Tiedote

Turun sataman alueelle on ennustettu lauantaipäivälle kovia puuskaisia tuulia. Sääennusteen aiheuttamasta turvallisuusriskistä johtuen Kesärauha-festivaali pysyy toistaiseksi suljettuna lauantaipäivän osalta. Seuraamme säätilan kehittymistä ja turvallisuustilannetta aktiivisesti. Tiedotamme myöhemmin mahdollisesta myöhäisemmästä avaamisajankohdasta. Tavoitteena on, mikäli säätilanne sen sallii, että festivaalialue avautuu vielä lauantai-illan aikana yleisölle arviolta klo 18 aikaan. Kesärauhalle tärkein prioriteetti on vieraidemme ja henkilökuntamme turvallisuus, ja noudatamme turvallisuussuunnitelmamme mukaisia ennaltaehkäiseviä toimia turvallisuuden takaamiseksi. Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: Annakaisa Anttila / Kesärauhan Festivaalijohtaja Puh. 040 8467554 annakaisa.anttila@sunbornlive.fi