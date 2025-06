SDP:n Joona Räsänen: Kokoomuksen hyökkäys kuvitteellisia olkiukkoja vastaan on kerrassaan naurettavaa

Kokoomuksen kansanedustajat ovat kilpaa syytelleet SDP:tä varallisuusveron kannattamisesta yli 100 000€ vuodessa tienaaville kasvavien puolustusmenojen rahoittamiseksi. Tosiasiassa SDP ei ole uutta veroa esittänyt.

Puolustusmenojen arvioitu nostotarve on tulevilla vaalikausilla useita miljardeja euroja. Siksi on hyvä, että yhteiskunnassa käydään laajaa keskustelua näiden menojen rahoittamisen keinoista aikana, jolloin julkinen talous on raskaasti velkaantunut. SDP ottaa kokonaisuuteen kantaa, kun tulevan vaalikauden talouslinjauksia valmistellaan.

— Sen sijaan, että kokoomus pelottelee kansaa oman mielikuvituksensa tuotteilla, niin heidän luulisi kertovan, miten tulevat miljardien tarpeet katetaan. Onko kokoomus unohtanut, että heidän johdolla Suomi velkaantuu tällä hetkellä ennätystahtia ja keskituloisten palkansaajien verorasitus on nostettu korkeimmilleen kymmeneen vuoteen, ihmettelee Räsänen.