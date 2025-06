Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 7.6.2025

Liikenneonnettomuus, keskisuuri, Kuopiontie, Laukaa

Keski-Suomen pelastuslaitos hälyttettiin Laukaaseen, Kuopiontielle, jossa yksittäinen henkilöauto oli ajautunut tieltä ulos. Onnettomuusajoneuvossa oli yhteensä 3 henkilöä, joista 2 pääsi omin avuin pois ja ajoneuvon kuljettaja avustettiin autosta pois pelastustoimen avulla. Kukaan ei loukkaantunut ensiarvion mukaan vakavasti.

Onnettomuuspaikan tarkempi kohta on Kuopiontie, Puhakantien kohdalta noin 300m Kuopion suuntaan.

Onnettomuus aiheuttaa liikennehaittaa pelastustöiden ajan ja paikalla on liikenteenohjaus. Toinen ajokaista on käytössä. Arvio liikennehaitasta on noin 23.30 asti.

Pelastuslaitokselta hälytettiin yhteensä 5 yksikköä.

Poliisi tutkii onnettomuuden syytä.

Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112