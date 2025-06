Loton potti kohoaa neljään miljoonaan euroon - Kaksi 123 000 euron voittoa

Loton illan arvonnan (kierros 23/2025) oikea rivi on 4, 18, 20, 29, 36, 38 ja 40. Lisänumero 14. Plusnumero 21.



Täysosumia ei löytynyt. Kuusi oikein -tuloksia oli pelattu kaksi kappaletta ja niillä voitti 123 932 euroa.



Voitot osuivat Siilinjärven Tarinantien Nesteen asiakkaalle sekä 20 osuuden nettiporukkapeliin, jossa on voittajia eri puolelta Suomea.



Ensi viikolla Loton potissa on neljä miljoonaa euroa.



Lauantai-Jokerin voittorivi on 0 7 7 5 8 2 9. Kahden ylimmän voittoluokan tuloksia ei tänään löytynyt.



Lauantain Millin voittorivi on 3, 10, 17, 26, 32 ja 37. Lisänumero 22. Millistä ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.



Lauantain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Chicago 60. Lomatonneja meni jakoon neljä kappaletta.