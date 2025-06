Huuhkajien maanantain mediaohjelma

Huuhkajat ja Helmarit taisteluun nettikiusaamista vastaan – taustalla tuoreen selvityksen surulliset tulokset 3.6.2025 14:50:00 EEST | Tiedote

Suomen miesten ja naisten jalkapallomaajoukkueet ovat mukana Pallo on sulla -kampanjassa, joka pyrkii lisäämään tietoisuutta nettikiusaamisesta ja muistuttaa vastuusta, joka erityisesti aikuisilla on kiusaamisen kitkemisessä. Palloliiton, Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Elisan yhdessä käynnistämä kampanja perustuu tuoreeseen selvitykseen, jonka mukaan liki 80 % nuorista on nähnyt toisen nuoren kiusaamista netissä.