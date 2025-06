30 000 euron suuruinen Pentti Malaska -tulevaisuuspalkinto Soilfood Oy:lle

Soilfood on pohjoismainen kiertotalousyritys, joka valmistaa teollisuuden sivuvirroista uusioraaka-aineita teollisuudelle sekä lannoitteita, maanparannusaineita ja kuivikkeita maatiloille. Vuonna 2015 perustettu Soilfood on olemassaolonsa aikana jalostanut jo 2 miljoonaa tonnia teollisuuden sivuvirtoja hyötykäyttöön sekä luonut alallaan kiertotaloustuotteiden markkinan.

– Yrityksen tavoitteena on käyttää luonnonvaroja viisaasti korvaamalla primäärisiä raaka-aineita kierrätetyillä suuressa mittakaavassa. Laaja teollinen mittakaava mahdollistaa merkittävän muutoksen maatalouden tuotantopanosten valmistuksessa ja teollisuuden materiaalitehokkuudessa. Tämä edistää kestävämmän globaalin tulevaisuuden luomista, sanoo Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen johtaja Juha Kaskinen.

Palkintoraati jakoi pääpalkinnon ohella kaksi kunniamainintaa: NPHarvestille ja Armadillo -kalloimplantti-innovaatiolle. NPHarvest on kehittänyt innovatiivista teknologiaa, joka mahdollistaa typen ja fosforin tehokkaan talteenoton jätevesistä. Uusien menetelmien avulla voidaan muuttaa nämä saastuttavat ravinteet arvokkaiksi, uudelleenkäytettäviksi resursseiksi. Teknologiaa on kehitetty vuodesta 2016 alkaen Aalto-yliopiston tutkimushankkeissa eri yhteistyökumppaneiden kanssa.

Toinen kunniamaininta myönnettiin Armadillo -kalloimplantti-innovaatiolle. Se on terveydenhuollon saralla uudenlainen tuote kallon luuvaurioiden korjaamiseen. Se soveltuu käyttöön erityisesti sodan koettelemissa maissa ja kehittyvien maiden maaseutualueilla, joissa terveydenhuollon infrastruktuuri on puutteellinen. Innovaatiota on kehitetty Aalto-yliopiston, Turun yliopiston ja start-up Ambrocio Oy:n tutkimusyhteistyönä.

Perusteluissa todetaan kaikkien kolmen ratkaisun edistävän ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän kehityksen mukaisia tavoitteita sekä pohjautuvan monitieteiseen tutkimusyhteistyöhön.

Pentti Malaska -tulevaisuuspalkinto luovutettiin Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen järjestämässä kansainvälisessä Futures of Technologies – Mutual Shaping of Socio-Technical Transformations -tiedekonferenssissa Turussa 11.6.2025.

Palkintoraatiin kuuluivat Markus Granlund (dekaani, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu), Laura Höijer (tutkimusjohtaja, ympäristöministeriö), Laura Ihanainen (vanhempi vastuullisuuspäällikkö, Kesko ja työelämäprofessori, Kauppakorkeakoulu Hanken), Miia Martinsuo (professori, tuotantotalous, Teknillinen tiedekunta, Turun yliopisto), Soili Mäkinen (advisor, S Mäkinen konsultaatio Oy.) ja Juha Kaskinen (johtaja, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu).

Seuraavan kerran Pentti Malaska -tulevaisuuspalkinto jaetaan vuonna 2027.

Pentti Malaska -tulevaisuuspalkinto kunnioittaa professori Pentti Malaskan (1934‒2012) elämäntyötä tulevaisuudentutkimuksen alalla sekä yhteiskunnallisena toimijana. Malaska oli Turun kauppakorkeakoulun talousmatematiikan ja tilastotieteen professori ja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen ensimmäinen johtaja. Hän oli radikaali ja visionäärinen ajattelija, jonka tutkimuskohteet ylittivät eri tieteenalojen väliset rajat laajasti matematiikasta ja sähkötekniikasta filosofiaan, ekologiaan ja strategiseen johtamiseen. Malaskan elämäntyö ylitti myös rajat akateemisen maailman, liike-elämän ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen välillä.

Palkinto on perustettu v. 2017 lääkintöneuvos Sakari Alhopuron lahjoituksen turvin. Alhopuro on Turun yliopiston alumni, Turun kauppakorkeakoulun kunniatohtori sekä merkittävä tukija, jonka lahjoitusten turvin on tuettu erityisesti myös yrittäjyyskoulutusta, lääketieteellisen tekniikan ja terveystaloustieteen tutkimusta ja koulutusta sekä luonnon monimuotoisuuden tutkimusta.

Soilfood Oy: www.soilfood.fi

NPHarvest: www.npharvest.fi

Ambrocio Oy: www.ambrocio.fi