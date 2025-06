Kaikki kodit myytiin ennen valmistumista – As Oy Hervantajärven Hillassa juhlistettiin rivitaloyhtiön valmistumista Tampereella

Tampereen Hervantajärven vehreässä maisemassa vietettiin perjantaina kesäistä juhlapäivää, kun As Oy Hervantajärven Hilla valmistui hieman etuajassa. ”Tampereen Taloteko Oy:n rakennuttaman 12 kodin rivitaloyhtiön kaikki 89 m² kaksikerroksiset kodit myytiin jo rakentamisvaiheessa, ja moni kiinnostunut jäi jonoon”, Talotekon toimitusjohtaja Heikki Riihimäki kertoi tyytyväisenä.

Tulevat naapurit tutustuivat toisiinsa

Valmistumistilaisuuteen osallistui iloisia kodinostajia ja yhteistyökumppaneita. Letut ja kalakeitto maistuivat ja kahvipannu oli kuumana koko päivän. Yhteisiä illanistujaisia sovittiin tulevien naapureiden kesken. Eräs asiakas kertoi, että pahvilaatikot ovat olleet pakattuina jo pari viikkoa. Paikalla oli myös valokuvaaja Olli-Pekka Latvala, joka ikuisti uusia asukkaita uuden kotinsa portailla. Yksi asunnon ostaneista asiakkaista, Camilla Villman, ilmaisi tyytyväisyytensä järjestettyyn tapahtumaan seuraavasti:- ”Taloteko on enemmän kuin rakennusliike. Järjestetty kesäpäivä kruunasi viime vuonna alkaneen saumattoman yhteistyömme. Herkullisen ruuan äärellä saimme mahdollisuuden tutustua niin tuleviin naapureihimme kuin vastavalmistuneisiin upeisiin asuntoihimme. Kiitos, kun toitte meidät Hervantajärven hillalaiset yhteen- on äärimmäisen arvokasta kokea olevansa osa yhteisöä jo ennen muuttoa.”

Yksilölliset sisustusratkaisut olivat näyttävästi esillä

Erityisen ihastuneita vierailijat olivat kotien yksilöllisiin sisustusratkaisuihin. Kodit olivat värimaailmaltaan hyvin erilaisia. Mm. ruskean eri sävyt, tiilenpunainen, vihreä ja ylellinen kashmir näkyivät keittiöissä. Tehosteseinillä oli mm. syvää sinistä, metsänvihreää ja vaalenpunaista sekä erilaisia ruskeita. ”Nämä 12 erilaista kotia kuvastavat suomalaisten muuttunutta sisustusmakua ja aikaisempaa rohkeampaa värien käyttöä. Hyvin harvoin toivotaan enää valkoisia seiniä. On ilo nähdä, miten asiakkaat uskaltavat toteuttaa omia visioitaan. Värit tuovat koteihin lämpöä ja persoonallisuutta", Talotekon sisustussuunnittelija Margit Artimaa kertoi.

Rakentaminen jatkuu Pirkkalassa ja Hervantajärvellä

Toimitusjohtaja Heikki Riihimäki iloitsi onnistuneesta projektista ja paljasti, että seuraava kohde, As Oy Pirkkalan Pikku Pietari, on jo käynnistynyt Pirkkalassa. Se on yksitasoinen rivitaloyhtiö, jossa on kolmioita ja kaksi päätynelikkoa. https://taloteko.fi/kohteet/as-oy-pirkkalan-pikku-pietari/

As Oy Hervantajärven Hillan viereen nousee tulevaisuudessa kerrostalokohde, As Oy Hervantajärven Karpalo, joka on jo ennakkomarkkinoinnissa. Kerrostaloon tulee kaksioita ja kolmioita erilaisin pohjaratkaisuin. Asukkaiden yhteiskäyttöön on tulossa korttelitupa -ja sauna. Yhdessä Hilla ja Karpalo muodostavat tulevaisuudessa tyylikkään kokonaisuuden ratikkareitin päätepysäkin läheisyyteen. https://taloteko.fi/kohteet/as-oy-hervantajarven-karpalo/