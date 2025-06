Taikatemppu-Emppu auttaa päiväkotikavereita pulassa – Hannele ja Markus Lampelan kirjoittaman sarjan avaus opettaa ensiaputaitoja

Ilmestynyt.

Taikatemppu-Empulla on ensiapulaukku, ja hänen pyöränsä on oikeasti ambulanssi. Hän tietää pelastamisesta kaiken, sillä hänen isänsä on ensihoitaja ja siskonsa palopelastaja.

Päiväkodissa Empun taitoja tarvitaan, kun hänen kaverinsa Tintin pikkuinen Liikeri putoaa ja sen päähän tulee haava. Mutta ei hätää: Empulla on laastareita!

Lastenkirjailija Hannele Lampela haluaa opettaa lapsille ensiaputaitoja uudella Päiväkodin pelastaja -kuvakirjasarjallaan. Yhteistyössä hänen miehensä, ensihoitaja Markus Lampelan, kanssa kirjoitetussa Liikerin hätätapaus -tarinassa käydään läpi, miten kannattaa toimia haaverin sattuessa.

Idea kirjasarjaan tuli pariskunnan kotoa: Lampeloiden esikoinen leikki päiväkotiaikoinaan usein ensihoitajaa ja kulki paikasta toiseen ambulanssipolkupyörällään ja ensiapulaukku kainalossa.

”Omat lapseni ovat kaikissa kirjoissani inspiraationa enemmän tai vähemmän näkyvästi, mutta tässä teoksessa päähenkilö on kirjoitettu toisen pohjalta ihan lempinimeä myöten. Hän on tästä hirvittävän ylpeä”, Hannele Lampela sanoo.

Pariskunnan ensimmäinen yhteinen kirja

Päiväkodin pelastaja – Liikerin hätätapaus on ensimmäinen kirja, jonka erityisesti Prinsessa Pikkiriikistään tunnettu Lampela on kirjoittanut yhdessä miehensä kanssa. Tarina on tuttuun tapaan kirjailija-Lampelan vastuulla, kun taas teoksen ensiaputaitoihin liittyvä sisältö perustuu ensihoitaja-Lampelan asiantuntemukseen.

”Vaikka hätätilanteessa pelastustoimet eivät voi olla pienen lapsen vastuulla, voi jo viisivuotias lapsi pystyä auttamaan esimerkiksi hakemalla taitosta ja painamalla haavaa. Myös se, että osaa hakea vanhemman apuun hädän iskiessä, on ensiaputaito”, Markus Lampela muistuttaa.

Kirja ottaa huomioon myös loukkaantumistilanteesta johtuvan pahan mielen: lohduttaminen, silittäminen ja haliminen voivat auttaa henkisen pipin parantumisessa.

Päiväkodin pelastaja -sarjan hurmaavasta kuvituksesta vastaa Tiina Konttila. Liikerin hätätapaus -kirjan lopussa on tiivis ja lapsentajuinen tieto-osuus, jossa kerrotaan miten voi auttaa, jos tulee haava, pää kolahtaa, tassu tärähtää tai jos on paha mieli.

Hannele Lampela on kirjailija ja toimittaja, joka tunnetaan mm. Prinsessa Pikkiriikki- ja Paavali Pattinen -sarjoistaan. Markus Lampela on ensihoitaja ja psykoterapeutti. Tiina Konttila on kuvittanut mm. lastenkirjoja ja oppimateriaaleja.

Päiväkodin pelastaja – Liikerin hätätapaus ilmestyy kovakantisen kirjan lisäksi Senja Rajalinin lukemana äänikirjana sekä sähkökirjana.

