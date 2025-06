Suunnitelma HSL-lähijunien turvallisuuden parantamiseksi etenee – järjestyksenvalvontaa lisätään, konduktööritehtävät päättyvät

Palvelumallin uudistamisen lähtökohtana on ollut lähijunaliikenteen turvallisuuden sekä matkustajien ja henkilöstön turvallisuudentunteen kehittäminen. Lähtökohtaisesti lähiliikenteessä on turvallista matkustaa, mutta asiakkaiden kokemus HSL:n junaliikenteen turvallisuudesta on heikentynyt useamman vuoden ajan. HSL:n ja VR:n yhteinen tavoite on, että junalla on jatkossakin turvallista matkustaa ja junamatkustamisen suosio säilyy ja kasvaa entisestään.

Lähiliikennekonduktööreillä ja järjestyksenvalvojilla on uhkaavissa tilanteissa erilaiset toimintavaltuudet. Lähiliikennekonduktöörit tarvitsevat jo nyt usein järjestyksenvalvojien tukea. Esimerkiksi vuonna 2024 järjestyksenvalvojien avustustehtävät lähiliikenteen konduktööreille lisääntyivät noin 45 prosenttia vuoteen 2022 verrattuna.

HSL ja VR haluavat yhdessä varmistaa, että häiriötilanteita ehkäisee ja hoitaa niihin koulutettu turvapalveluhenkilökunta, ja että järjestyksenvalvojia on HSL-lähijunissa merkittävästi nykyistä enemmän. Uudistuksen myötä HSL-lähiliikenteessä lisätään järjestyksenvalvontaa huomattavasti. Samalla uusi malli yhtenäistää juna- ja metroliikenteen palvelua ja toimintatapoja.

Järjestyksenvalvonnan lisäämisen vuoksi HSL-lähijunaliikenteessä tehtävä konduktöörityö päättyy vähintään vuoden siirtymäajan jälkeen ja johtaa enintään 130 lähiliikennekonduktöörin tehtävien päättymiseen. Lähiliikenteen konduktööreille tullaan järjestämään mahdollisuus kouluttautua järjestyksenvalvonnan tehtäviin. VR:llä on käytössä muutosturvajärjestely, joka pitää sisällään erilaista tukea henkilöstölle. Lisäksi hyödynnetään kattavasti VR:n sisäisiä työllistymismahdollisuuksia mm. kaukoliikenteen konduktööritehtäviin.

VR käynnistää järjestyksenvalvontapalveluiden kilpailutuksen mahdollisimman pian. Uuden palvelumallin käyttöönotto riippuu kilpailutuksen aikataulusta ja astuu voimaan aikaisintaan alkukesästä 2026. Siihen saakka HSL-lähiliikenne toteutetaan nykyisellä palvelumallilla.

Taustaksi:

VR voitti keväällä 2020 HSL:n lähijunaliikenteen kilpailutuksen. Sopimus on kestoltaan 10 vuotta ja päättyy vuonna 2031.

VR operoi lähijunaliikennettä ja vastaa kaluston kunnossapidosta.

Lähijunakaluston omistaa erillinen kalustoyhtiö, joka luovuttaa kaluston operaattorin käyttöön. HSL vastaa liikenteen reiteistä, aikatauluista ja lipuista.

HSL on tilannut lähijunakonduktöörityötä VR:ltä. Palvelumallin uudistuksen myötä HSL ostaa VR:ltä järjestyksenvalvontapalvelun.



Lisätietoja medialle:

VR

Anu Punola, lähiliikennejohtaja

viestinta@vr.fi, puh. 029 434 7123

HSL

Johanna Wallin, Liikenne-tulosalueen johtaja

johanna.wallin@hsl.fi, puh. 050 337 5685