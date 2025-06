Kutsu: Kesät tulevaisuuden ilmastossa ja juhannuksen sää -mediatilaisuus

Tietoa menneestä säästä saa Ilmastopalvelusta numerosta 050 919 5452 (arkisin klo 9–15, vain toimittajille). Ilmastopalvelu on säätiedon aarreaitta esimerkiksi silloin, kun haussa on tietoa edelliskesien hellehuipuista tai kylmimmästä juhannusaatosta. Myös verkkosivuillamme on kattava osio menneistä säistä osoitteessa https://www.ilmatieteenlaitos.fi/tilastot