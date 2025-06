Katse palveluiden vaikuttavuuteen ja yhdenvertaisuuteen

Useat hyvinvointialueet Suomessa kamppailevat talouden tasapainottamisen kanssa. Hyvinvointialueiden on katettava ensimmäisten vuosien alijäämänsä vuoden 2026 loppuun mennessä. Pohjanmaalle tämä on edelleen mahdollista. Se edellyttää huolellista suunnittelua ja suunnitelmassa pysymistä.

Hyvinvointialueen johtaja Marina Kinnunen haluaa kohdistaa katsetta säästötarpeen rinnalla siihen, mitä rahoilla saadaan aikaiseksi. Palveluissa on keskityttävä vaikuttavaan palveluun ja hoitoon, josta on todellista hyötyä alueen ihmisille. Pohjanmaalla on osassa palveluita edelleen laajempaa tarjontaa kuin muualla Suomessa.

– Meidän tulee entistä enemmän arvioida sitä, ettemme ylihoida tai ylipalvele asiakkaita, mutta myös siihen, että palveluita on saatavilla riittävästi ja yhdenvertaisesti. Yksi esimerkki tarkastelun kohteista on, että onko meillä tarpeettomia tai liian tiheitä seurantakäyntejä, sanoo Marina Kinnunen.

Hyvinvointialueen vuoden kärkiteemana on jonojen lyhentäminen, joka onnistuessaan tuo myös säästöä, kun ongelmat eivät ehdi vaikeutua palvelua odottaessa.

Rekrytointien täyttölupamenettelyllä hillitään budjetin ylittymistä

Hyvinvointialueen henkilöstökustannukset ovat ylittyneet alkuvuoden aikana. Henkilöstön kokonaismäärä ei ole vähentynyt, vaikka tehtäviä on yhteistoimintaneuvotteluissa vähennetty. Rekrytointiin on nyt otettu käyttöön täyttölupamenettely, jossa jokainen avoin tehtävä arvioidaan.

– Tämä on aika äärimmäinen keino, mutta jokaista rekrytointia on tarkasteltava osana kokonaisuutta: missä henkilöstöä tarvitaan kaikista eniten ja voidaanko ilman uutta rekrytointia pärjätä, sanoo johtajaylihoitaja Marjo Orava.

Yksiköissä, joissa on lakiin perustuva henkilöstömitoitus, kuten ikäihmisten ympärivuorokautisessa hoivassa, noudatetaan henkilöstömitoitusta.

Näin aluehallitus päätti jaostojen kokoonpanosta

Omistajaohjausjaosto

puheenjohtaja: Johanna Borg, r.

varapuheenjohtaja: Elin Härmälä, sd.

muut jäsenet:

RKP: Kristian Schrey, Camilla Ribacka, Steve Nyholm

SDP: Mari Viljamaa

KOK: Harry Linnarinne

KD: Tomi Kaunismäki

PS: Päivi Karppi

Henkilöstöjaosto

puheenjohtaja: Mikael Gädda, r.

varapuheenjohtaja: Aira Helala, sd.

muut jäsenet:

RKP: Roger Eriksson, Eva-Maria Strömsholm, Anton Åkerman

SDP: Gudrun Eklöv

KOK: Tero Frondelius

KD: Mikaela Asplund

Vihr. Lotta Alhonnoro

Yksilöasioiden jaosto

puheenjohtaja: David Pettersson, kd.

varapuheenjohtaja: Heidi Haapala, sd.

muut jäsenet:

RKP: Johanna Smeds, Marcus Suojoki

SDP: Tiina Virtakangas

KOK: Ilmari Heinonen

Vas: Jukka Jaatinen

Pelastustoimen jaosto

puheenjohtaja: Rainer Bystedt, r.

varapuheenjohtaja: Kari Koskela, sd.

muut jäsenet:

RKP: Walter Söder, Sven Jerkku, Erica Åminne, Ann-Britt Backull

Kesk: Jenni Ingo

SDP: Johan Berts

KD: Maria Hjulfors-Sundqvist

KOK: Peter Remahl

Vihr: Charlotta Ekman

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto

puheenjohtaja: Satu Karppinen-Pirkola, kok.

varapuheenjohtaja: Martin Byggmästar, kd.

muut jäsenet:

RKP: Åsa-Britt Forth-Snellman, Lisbeth Fagerström, Camilla Roslund-Nordling, Anton Åkerman, Yngve Lithén

KOK: Jari Jaskari

KD: Martin Byggmästar

Vas: Lisen Ede

SDP: Tuija Kivioja

Kesk. Aleksi Koivisto