Zodiakin syyskausi etsii toiveikkaana uusia alkuja

Suomalainen tanssi astuu globaaleille digialustoille 28.2.2025 12:20:56 EET | Tiedote

Suomalainen tanssitaide on astunut uudenlaiseen maailmanlaajuiseen valokeilaan Zodiak Visions -hankkeen ensimmäisten ensi-iltojen myötä. Koreografi Janina Rajakankaan ja kuvataiteilija/elokuvantekijä Sinem Kayacanin lyhytelokuva Kielo on julkistettu tänään NOWNESS media-alustalla, ja Will Funk For Food -ryhmän 3D-teostaltiointi on katsottavissa globaaleilla virtuaalialustoilla Second Theatre -sovelluksen kautta.