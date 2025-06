HyVä-digin mielenterveys- ja päihdechatin ikäraja laski – Jo 13-vuotiaat saavat keskusteluapua

MiePä-chatissa saa keskusteluapua mielenterveyteen, päihteisiin ja muihin riippuvuuksiin liittyvissä asioissa. Aiemmin MiePä-chatin ikäraja on ollut 16 vuotta, mutta nyt se on laskettu 13 vuoteen. Ikärajaa laskettiin, jotta myös nuoremmilla on mahdollisuus saada tukea ammattilaiselta helposti ja luotettavasti verkossa.

Kynnys puhua mielenterveyteen ja päihteisiin liittyvistä asioita on korkea. Alle 16-vuotiaillakin on tarve matalan kynnyksen palvelulle, missä pääsee helposti keskustelemaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen kanssa, kertoo HyVä-digin palveluvastaava Enni Juusela.

MiePä-chatissa keskustelu tapahtuu anonyymisti eikä siitä lähde ilmoitusta huoltajalle. Tarvittaessa asiaa voidaan hoitaa useammalla käynnillä ja eri menetelmien tukemana, videoyhteyden kautta. Videoyhteys edellyttää vahvan tunnistautumisen, joka tehdään esimerkiksi pankkitunnuksien avulla tai mobiilivarmenteella.

MiePä-chat käynnistettiin osana EU:n kestävän kasvun hanketta. Heinäkuusta lähtien palvelu toimii hyvinvointialueen rahoituksella hankerahoituksen päätyttyä.

Interventionavigaattori on nuorten apuna hoitoon ohjauksessa

Alle 22-vuotiaille suositellaan Interventionavigaattorin täyttämistä. Terveydenhuollon ammattilainen ohjaa nuoren, ja tarvittaessa myös huoltajan, täyttämään Interventionavigaattorin. Interventionavigaattori on täysin anonyymi sähköinen kysely, jonka kysymykset auttavat arvioimaan tilannetta.

Interventionavigaattori toimii yksinään nuoren vastauksilla eikä navigaattorin täyttämisestä mene ilmoitusta alaikäisen nuoren huoltajille tai terveydenhuoltoon. Navigaattorin kysymykset etenevät annettujen vastausten perusteella. Yli 22-vuotiaille on käytössä Terapianavigaattori.

Terapia- ja interventionavigaattori ovat molemmat meille tärkeitä digitaalisia työvälineitä. Navigaattorit jäsentävät tietoa ja auttavat terveydenhuollon ammattilaisia arvioimaan, mikä olisi asiakkaalle paras psykososiaalisen tuen muoto, Juusela kertoo.

Kyselyn lopussa vastaaja saa koodin, jonka hän voi halutessaan antaa ammattilaiselle. Koodin avulla ammattilainen pääsee tarkastelemaan navigaattorin yhteenvetoa vastauksista. Navigaattorit auttavat ihmistä itseään tunnistamaan syitä vaikeaksi muuttuneelle elämäntilanteelle sekä terveydenhuollon ammattilaisia tekemään perusteltuja hoitopolkuarvioita.